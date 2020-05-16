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Страстные поцелуи Месии, Дибалы и звезды Голливуда: селебрити в горячем клипе "перед концом света"

16 мая, 13:26

Елена Павлова

Известные пары не отрываются друг от друга, пока исполнитель зачитывает свой лирический текст

Звезда испанской "Барселоны" Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо приняли участие в съемках клипа пуэрториканского рэпера Residente. Концепция клипа на его песню "Antes Que El Mundo Se Acabe" ("Прежде чем наступит конец света") оказалась весьма проста – различные известные пары страстно целуются, пока исполнитель зачитывает свой лирический текст. Ранее мы писали, что игрок "Динамо" снялся в клипе африканского репера.

Помимо нападающего каталонского клуба, видео для клипа снял и другой аргентинский футболист, форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала. Футболист целуется он со своей девушкой Орианой Сабатини. Напомним, что недавно Пауло Дибала заявил о своем окончательном выздоровлении после инфицирования коронавирусом.

Момент с участием Месси можно наблюдать на 1:57, с Дибалой смотрите на 2:40

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Из других известных личностей в клипе можно было узнать голливудского актера и режиссера Бена Аффлека. А вообще видео просмотрело уже более 6,6 миллиона человек.

Мы также сообщали, что "Железный Майк" вырубил всемирно известного американского рэпера на улице. Майк Тайсон снялся в новом клипе Эмимена.

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Смотрите, как Пауло Дибала забивал "Интеру"

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клип Барселона рэпер поцелуи Ювентус Турин Лионель Месси Пауло Дибала

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