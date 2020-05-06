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Футболист, который дольше всех лечился от COVID-19, заявил о своем окончательном выздоровлении

6 мая, 20:30

Олег Люлька

Аргентинский одноклубник Роналду по "Ювентусу" Пауло Дибала мучительно боролся с коронавирусом, начиная с марта

Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала – футболист, который дольше всех своих коллег лечился от коронавирусной инфекции – сообщил, что наконец-то излечился. "Мое лицо говорит само за себя – я окончательно вылечился от COVID-19", – написал Дибала на своей странице в Instagram. Ранее клуб аргентинца "Ювентус" вышел на тренировки с впечатляющим видео.

INSTAGRAM

Напомним, информация о том, что Дибала и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом, появилась еще 21 марта. При этом, описывая свое состояние, аргентинец ранее рассказывал: "Я уже могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. А раньше я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели".

Неделю назад появилась информация, что партнер Роналду уже в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус.Однако девушка Дибалы назвала это сообщение преждевременным, призвав болельщиков набраться терпения. И вот сам Пауло заявил, что он – здоров.

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Дибала и Роналду

Дибала и Роналду / Фото: Getty Images

Кстати, ранее в футбольной тусовке прошел шокирующий слух. Роналду мог "слить" информацию о проблемах Дибалы с коронавирусом, чтобы использовать это как предлог подольше задержаться на Мадейре и не спешить с возвращением в Турин.

Также мы рассказывали, что, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, "Ювентус" не намерен экономить на Пауло Дибале. Чемпионы Италии увеличат предложение по зарплате аргентинца с 11 млн евро в год вместе с бонусами до примерно 12 млн – столько и просил нападающий, чей контракт истекает в июне 2022 года.

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Смотрите, как забивает Дибала

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии Ювентус Турин коронавирус Пауло Дибала

Источник: Сегодня|Спорт

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