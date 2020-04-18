Строгая диета и "гормон счастья": в итальянском клубе придумали уникальный способ борьбы с коронавирусом

В "Лацио" будут бороться с эпидемией чесноком и шоколадом

"Лацио" предпринимает различные дополнительные меры для обеспечения хорошей формы своих игроков в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Римский клуб разработал специальный курс для укрепления здоровья и иммунной системы футболистов, который включает суточную дозу витаминов С и D, аспирин, а также ежедневную диету из чеснока и шоколада.

В "Лацио" уверены, что чеснок поможет игрокам поддерживать низкое кровяное давление. Более приятным для игроков будет включение в рацион шоколада, поскольку в клубе считают, что он является мягким стимулятором и вырабатывает так называемый "гормон счастья".

Ранее сообщалось, что итальянская компания готовится к осени создать вакцину против коронавируса. В Италии считают, что жизнь не вернется в нормальную колею до тех пор, пока не будет разработана вакцина.

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Также Украина отправила в Италию еще 5 тонн антисептика. Дезинфицирующие средства соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения.

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