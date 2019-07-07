Сборная Украины пробилась в плей-офф Универсиады и сыграет с Бразилией
Победный гол забил Денис Костышин, выступающий за пробившийся в Премьер-лигу "Колос" из Ковалевки
Студенческая сборная Украины по футболу в заключительном поединке группового этапа Универсиады победила сборную Мексики со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард ковалевского "Колоса" 21-летний Денис Костышин. Таким образом, украинская команда вышла в четвертьфинал Универсиады. 9 июля в плей-офф сборная Украины сыграет с Бразилией.
Из Украины – в "Атлетико" Мадрид: состоялся сенсационный футбольный трансфер
Украина – Мексика 1:0
Гол: Костышин (77)
Таблица группы В:
- Италия – 6 очков (2 матча)
- Украина – 3 (2 матча)
- Мексика – 0 (2 матча)
В плей-офф выходят две лучшие команды из группы.
Ранее в воскресенье в финале женского чемпионата мира сборная США обыграла команду Голландии со счетом 2:0. Этот титул стал для американок четвертым в истории. Лучшим игроком финала была признана 34-летняя Меган Рапино.
Напомним, что национальная сборная Украины в своем последнем поединке обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0
А перед этим команда Андрея Шевченко разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Украины пробилась в плей-офф Универсиады и сыграет с Бразилией". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"