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Сборная Украины пробилась в плей-офф Универсиады и сыграет с Бразилией

7 июля, 23:19

Победный гол забил Денис Костышин, выступающий за пробившийся в Премьер-лигу "Колос" из Ковалевки

Гол Дениса Костышина вывел сборную Украины в плей-офф Универсиады
Гол Дениса Костышина вывел сборную Украины в плей-офф Универсиады. Фото: Instagram

Студенческая сборная Украины по футболу в заключительном поединке группового этапа Универсиады победила сборную Мексики со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард ковалевского "Колоса" 21-летний Денис Костышин. Таким образом, украинская команда вышла в четвертьфинал Универсиады. 9 июля в плей-офф сборная Украины сыграет с Бразилией.

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Украина – Мексика 1:0
Гол: Костышин (77)

Таблица группы В:

  1. Италия – 6 очков (2 матча)
  2. Украина – 3 (2 матча)
  3. Мексика – 0 (2 матча)

В плей-офф выходят две лучшие команды из группы.

Ранее в воскресенье в финале женского чемпионата мира сборная США обыграла команду Голландии со счетом 2:0. Этот титул стал для американок четвертым в истории. Лучшим игроком финала была признана 34-летняя Меган Рапино.

Напомним, что национальная сборная Украины в своем последнем поединке обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0

А перед этим команда Андрея Шевченко разгромила сборную Сербии со счетом 5:0

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Тег Универсиада

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Сегодня|Спорт

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