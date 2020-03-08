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Судья вытянул Месси за уши: обзор вымученной победы "Барселоны" над "Реал Сосьедадом"

8 марта, 08:20

Юрков Богдан

При помощи арбитра каталонцы вернулись на первое место чемпионата Испании. Победный мяч на счету Лионеля

Мучения "Барселоны" под руководством нового тренера Кике Сетьена продолжаются. В матче 27-го тура чемпионата Испании каталонцы с трудом дожали дома "Реал Сосьедад" 1:0, забив единственный мяч на 81-й минуте. С пенальти отличился Месси. Выстраданная победа подняла "Барсу" на первое место, но у "Реала", отстающего на два очка, имеется игра в запасе.

Отметим, что в матче с "Сосьедадом" судья Хосе Мунуэра в буквальном смысле вытянул за уши "Барселону". Рефери после просмотра VAR назначил 11-метровый в пользу хозяев за игру рукой у Микеля Оярсабаля, закрыв глаза на офсайд в этой атаке у полузащитника каталонцев Видаля.

Кроме того, арбитр матча "Барселона" – "Реал Сосьедад" еще на 30-й минуте должен былудалить с поля Месси. Аргентинец, грубо наступив на ногу сопернику, заслужил первую в клубной карьере красную карточку. Но судья за этот фол не показал Лео даже "горчичник".

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Барселона – Реал Сосьедад – 1:0
Гол: Месси, 81 пенальти
Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг – Месси, Брэйтуэйт (Фирпо, 89), Гризманн (Фати, 85)
Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель, Льоренте (Субельдия, 71), Ле Норманд, Монреаль – Гевара, Мерино, Эдегор – Порту, Барренечеа (Оярсабаль, 58) – Исак (Виллиан Жозе, 84)
Предупреждения: Ленгле, Месси, Пике, Бускетс – Мерино, Гевара, Оярсабаль

/ Фото: Reuters

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Барселона видео голов чемпионат Испании Лионель Месси Реал Сосьедад

Источник: Сегодня|Спорт

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