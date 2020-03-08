Судья вытянул Месси за уши: обзор вымученной победы "Барселоны" над "Реал Сосьедадом"

При помощи арбитра каталонцы вернулись на первое место чемпионата Испании. Победный мяч на счету Лионеля

Мучения "Барселоны" под руководством нового тренера Кике Сетьена продолжаются. В матче 27-го тура чемпионата Испании каталонцы с трудом дожали дома "Реал Сосьедад" 1:0, забив единственный мяч на 81-й минуте. С пенальти отличился Месси. Выстраданная победа подняла "Барсу" на первое место, но у "Реала", отстающего на два очка, имеется игра в запасе.

Отметим, что в матче с "Сосьедадом" судья Хосе Мунуэра в буквальном смысле вытянул за уши "Барселону". Рефери после просмотра VAR назначил 11-метровый в пользу хозяев за игру рукой у Микеля Оярсабаля, закрыв глаза на офсайд в этой атаке у полузащитника каталонцев Видаля.

Кроме того, арбитр матча "Барселона" – "Реал Сосьедад" еще на 30-й минуте должен былудалить с поля Месси. Аргентинец, грубо наступив на ногу сопернику, заслужил первую в клубной карьере красную карточку. Но судья за этот фол не показал Лео даже "горчичник".

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Барселона – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Месси, 81 пенальти

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг – Месси, Брэйтуэйт (Фирпо, 89), Гризманн (Фати, 85)

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель, Льоренте (Субельдия, 71), Ле Норманд, Монреаль – Гевара, Мерино, Эдегор – Порту, Барренечеа (Оярсабаль, 58) – Исак (Виллиан Жозе, 84)

Предупреждения: Ленгле, Месси, Пике, Бускетс – Мерино, Гевара, Оярсабаль

/ Фото: Reuters В тренде "Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

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