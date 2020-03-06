Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Прогноз, расписание и результаты 27-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица

6 марта, 13:14

Вадим Авдасев

В Примере идет упорная борьба за места в Лиге чемпионов и Лиге Европы

В пятницу, 6 марта, открывается 27-й тур чемпионата Испании. Десять матчей Ла Лиги проходят в течение трех дней: один – в пятницу, четыре – в субботу, еще пять – в воскресенье. Ниже – расписание всех матчей тура и телетрансляций в Украине, котировки букмекеров, результаты и турнирная таблица. К слову, посмотрите все результаты 26-го тура чемпионата Испании.

Напомним, неделю назад "Реал" обыграл "Барселону" в Мадриде на глазах у Роналду и вышел на первое место. Подопечные Зинедина Зидана опережают каталонцев на одно очко и играют в последнем матче тура с "Сельтой" на выезде. "Барселона" же в субботу принимает финалиста Кубка Испании – "Реал Сосьедад".

6 марта, пятница

22:00 "Алавес" – "Валенсия", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2,85 – 3,20 – 2,70

7 марта, суббота

14:00 "Эйбар" – "Мальорка"
Букмекеры: 1,73 – 3,85 – 5,20

Реклама

17:00 "Атлетико" – "Севилья", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,95 – 3,30 – 4,50

19:30 "Барселона" – "Реал Сосьедад", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,37 – 5,40 – 8,20

22:00 "Хетафе" – "Сельта", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1,85 – 3,30 – 5,00

8 марта, воскресенье

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

13:00 "Осасуна" – "Эспаньол", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2,45 – 3,25 – 3,10

15:00 "Вальядолид" – "Атлетик"
Букмекеры: 2,90 – 2,85 – 2,95

17:00 "Леванте" – "Гранада"
Букмекеры: 2,10 – 3,45 – 3,70

19:30 "Вильярреал" – "Леганес", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1,80 – 3,70 – 4,80

22:00 "Бетис" – "Реал", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 4,30 – 4,10 – 1,80

Турнирная таблица Примеры

Читайте также: определились финалисты Кубка Испании – две команды из Страны Басков.

Смотрите, как "Реал" уступил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Барселона Валенсия чемпионат Испании Реал Мадрид

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболистаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...