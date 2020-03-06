Прогноз, расписание и результаты 27-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица

В Примере идет упорная борьба за места в Лиге чемпионов и Лиге Европы

В пятницу, 6 марта, открывается 27-й тур чемпионата Испании. Десять матчей Ла Лиги проходят в течение трех дней: один – в пятницу, четыре – в субботу, еще пять – в воскресенье. Ниже – расписание всех матчей тура и телетрансляций в Украине, котировки букмекеров, результаты и турнирная таблица. К слову, посмотрите все результаты 26-го тура чемпионата Испании.

Напомним, неделю назад "Реал" обыграл "Барселону" в Мадриде на глазах у Роналду и вышел на первое место. Подопечные Зинедина Зидана опережают каталонцев на одно очко и играют в последнем матче тура с "Сельтой" на выезде. "Барселона" же в субботу принимает финалиста Кубка Испании – "Реал Сосьедад".

6 марта, пятница

22:00 "Алавес" – "Валенсия", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,85 – 3,20 – 2,70

7 марта, суббота

14:00 "Эйбар" – "Мальорка"

Букмекеры: 1,73 – 3,85 – 5,20

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17:00 "Атлетико" – "Севилья", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,95 – 3,30 – 4,50

19:30 "Барселона" – "Реал Сосьедад", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,37 – 5,40 – 8,20

22:00 "Хетафе" – "Сельта", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1,85 – 3,30 – 5,00

8 марта, воскресенье

13:00 "Осасуна" – "Эспаньол", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2,45 – 3,25 – 3,10

15:00 "Вальядолид" – "Атлетик"

Букмекеры: 2,90 – 2,85 – 2,95

17:00 "Леванте" – "Гранада"

Букмекеры: 2,10 – 3,45 – 3,70

19:30 "Вильярреал" – "Леганес", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,80 – 3,70 – 4,80

22:00 "Бетис" – "Реал", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4,30 – 4,10 – 1,80

Турнирная таблица Примеры

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