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Судьям приказали удалять футболистов за кашель на поле: новые правила времен коронавируса

3 августа, 13:13

Олег Люлька Олег Люлька

Красной карточкой наказание игрока-нарушителя не ограничится - им также займется полиция

Футбольная ассоциация Англии внедрила новые рекомендации для судей, связанные с поведением игроков на поле. С учетом пандемии коронавируса, арбитры должны будут в матчах чемпионата Англии удалять футболистов, умышленно кашляющих на судей или соперников, сообщает The Times.

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При этом красная карточка будет не единственным наказанием для футболистов, специально покашлявших на поле на рефери или оппонентов. С недавних пор подобное поведение среди граждан Великобритании является юридическим правонарушением, поэтому провинившимися игроками, если такие будут, займется полиция.

Красная карточка Зинченко

Красная карточка Зинченко / Фото: Reuters

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Отмечается также, что судьи в чемпионате Англии, где выступают украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, обязаны будут за пять часов до матча измерять свою температуру в домашних условиях. И ехать на стадион, только если она – в норме.

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Добавим, что в марте, еще до объявления карантина, форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста демонстративно накашлял на журналистов, смеясь над коронавирусом, после того, как его команда на стадионе "Энфилд" выбила из Лиги чемпионов "Ливерпуль".

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико" (2:3)

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кашель футболисты красная карточка чемпионат Англии Андрей Ярмоленко судьи удаление коронавирус Александр Зинченко
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