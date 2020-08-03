Судьям приказали удалять футболистов за кашель на поле: новые правила времен коронавируса

Красной карточкой наказание игрока-нарушителя не ограничится - им также займется полиция

Футбольная ассоциация Англии внедрила новые рекомендации для судей, связанные с поведением игроков на поле. С учетом пандемии коронавируса, арбитры должны будут в матчах чемпионата Англии удалять футболистов, умышленно кашляющих на судей или соперников, сообщает The Times.

Реклама

Читайте также: Зинченко с английскими красотками представил гостевую форму "МанСити". Но не факт, что он в ней сыграет

При этом красная карточка будет не единственным наказанием для футболистов, специально покашлявших на поле на рефери или оппонентов. С недавних пор подобное поведение среди граждан Великобритании является юридическим правонарушением, поэтому провинившимися игроками, если такие будут, займется полиция.

Красная карточка Зинченко / Фото: Reuters

Реклама

Отмечается также, что судьи в чемпионате Англии, где выступают украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, обязаны будут за пять часов до матча измерять свою температуру в домашних условиях. И ехать на стадион, только если она – в норме.

Читайте также: Сенсация в финале Кубка Англии! "Арсенал" завоевал трофей, одержав волевую победу над "Челси"

Добавим, что в марте, еще до объявления карантина, форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста демонстративно накашлял на журналистов, смеясь над коронавирусом, после того, как его команда на стадионе "Энфилд" выбила из Лиги чемпионов "Ливерпуль".

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико" (2:3)

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама