Зинченко с английскими красотками представил гостевую форму "МанСити". Но не факт, что он в ней сыграет

Украинский футболист стал одной из центральных фигур во время презентации выездной экипировки "горожан"

Клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" презентовал выездную форму на сезон-2020/21. Она выполнена с использованием темно-синего и черного цветов и медной отделки. Ранее команду Зинченко назвали фаворитом Лиги чемпионов.

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Рисунок на новой гостевой форме "горожан" вдохновлен творческим районом Манчестера – Каслфилдом, а также каналом Бриджуотер, соединяющим город с морем, сообщает официальный сайт "горожан".

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Отметим, что украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал одной из центральных фигур на фотографиях с презентации новой формы "горожан" – вместе с Агуэро, Де Брюйне и красотками из женской команды "Сити".

Это можно расценивать как некий намек, что украинец останется в "Манчестер Сити", несмотря на звучавшую ранее информацию, что Гвардиола готов расстаться с Зинченко ради сенегальского защитника из "Наполи".

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Ранее новую форму представила сборная Украины, самым дорогим игроком в составе которой является Александр Зинченко. Новый дизайн навеян традициями украинской вышивки. Команда Шевченко дебютирует в обновке 3 сентября.

Смотрите, как Зинченко забивает в белой форме

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