Українська
$ 27,68
32,78
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Зинченко с английскими красотками представил гостевую форму "МанСити". Но не факт, что он в ней сыграет

3 августа, 12:44

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский футболист стал одной из центральных фигур во время презентации выездной экипировки "горожан"

Клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" презентовал выездную форму на сезон-2020/21. Она выполнена с использованием темно-синего и черного цветов и медной отделки. Ранее команду Зинченко назвали фаворитом Лиги чемпионов.

Реклама

Рисунок на новой гостевой форме "горожан" вдохновлен творческим районом Манчестера – Каслфилдом, а также каналом Бриджуотер, соединяющим город с морем, сообщает официальный сайт "горожан".

Реклама

Отметим, что украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал одной из центральных фигур на фотографиях с презентации новой формы "горожан" – вместе с Агуэро, Де Брюйне и красотками из женской команды "Сити".

Это можно расценивать как некий намек, что украинец останется в "Манчестер Сити", несмотря на звучавшую ранее информацию, что Гвардиола готов расстаться с Зинченко ради сенегальского защитника из "Наполи".

Зинченко и Гвардиола

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Читайте также: Вы там "двойника Зинченко" не видели? На возвращение Crew Dragon из космоса отреагировали в "Манчестер Сити"

Реклама

Ранее новую форму представила сборная Украины, самым дорогим игроком в составе которой является Александр Зинченко. Новый дизайн навеян традициями украинской вышивки. Команда Шевченко дебютирует в обновке 3 сентября.

Смотрите, как Зинченко забивает в белой форме

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

форма чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе "Динамо"ЧУ по футболу
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять