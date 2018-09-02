"Сухой лист" Анхеля ди Марии: игрок "ПСЖ" забил гол прямым ударом с углового

Сегодня, 14:50

Ди Мария закрутил мяч в сетку ворот "Нима" прямо с углового

Анхель ди Мария. Фото AFP
Анхель ди Мария. Фото AFP

В матче четвертого тура чемпионата Франции "ПСЖ" на выезде обыграл "Ним" со счетом 4:2. Голом отметился полузащитник парижан Анхель ди Мария, закрутивший мяч в сетку прямым ударом с углового. Кроме Ди Марии, за "ПСЖ" забивали Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. В конце игры Мбаппе заработал красную карточку за толчок полузащитника "Нима" Тежи Саванье.

Отметим, что для Килиана Мбаппе гол в поединке против "Нима" стал 33-м в чемпионате Франции. Теперь 19-летний чемпион мира в составе сборной Франции является лучшим бомбардиром Лиги 1 среди тинейджеров (до 20 лет) в 21-м веке. К примеру, нападающий "Реала" Карим Бензема, играя за "Лион", отличался в воротах соперников лишь 18 раз.

Интересно, что Мбаппе в игре против "Нима" весь матч получал по ногам, и на четвертой компенсированной минуте нервы футболиста не выдержали. Саванье подрезал Килиана в середине поля и тут же показал судье, что признает свою ошибку. Но Мбаппе в ярости подбежал к обидчику и швырнул того на землю. В результате на поле едва не разгорелась потасовка футболистов двух команд.
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Источники:

Сегодня|Спорт, Eurosport

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