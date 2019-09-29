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Первый победный "сухарь" Фонсеки в Италии: обзор матча Серии А "Лечче" – "Рома"

29 сентября, 19:27

Римляне впервые при экс-тренере "Шахтера" сумели выиграть в чемпионате, не пропустив ни одного мяча

В шестом туре чемпионате Италии по футболу состоялся матч с украинским акцентом. "Лечче", в составе которого почти весь второй тайм провел экс-полузащитник "Днепра" Евгений Шахов, принимал на своем поле "Рому", возглавляемую бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой. Поединок завершился в пользу римских "волков" – 1:0. Примечательно, что для Паулу Фонсеки это первая сухая победа в Серии А.

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Напомним, в предыдущем туре чемпионата Италии "Рома" Фонсеки дома проиграла "Аталанте" Малиновского.

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"Лечче" – "Рома" – 0:1
Гол: Джеко (56)
"Лечче": Габриэль – Рисполи, Луччони, Россетини, Кальдерони – Майер, Тахцидис (Имбула, 63), Петричионе – Манкосу (Шахов, 52) – Бабакар (Ла Мантия, 76), Фалько
"Рома": Пау Лопес – Флоренци (Спинаццола, 77), Манчини, Смоллинг, Коларов – Диавара, Верету – Клюйверт, Пеллегрини (Дзаньоло, 71), Мхитарян (Кристанте, 87) – Джеко
Предупреждения:Луччони, Майер – Пеллегрини, Мхитарян, Смоллинг, Кристанте

Смотрите видео голов матча "Динамо" – "Днепр-1"

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Источник: Сегодня|Спорт

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