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"Сумасшедший", которым восхищается Месси, вывел "Лидс" в Премьер-лигу Англии

17 июля, 23:25

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый клуб, трижды становившийся чемпионом Англии, снова будет выступать в высшем дивизионе

У болельщиков одного из самых знаменитых британских футбольных клубов "Лидса" – праздник! Многострадальные "павлины", спустя 16 лет, вернулись в Премьер-лигу Англии. Это стало известно после того, как "Вест Бромвич" проиграл "Хаддерсфилду" (1:2), что гарантировало лидирующему в Чемпионшипе "Лидсу" как минимум второе место в дивизионе, а следовательно, и повышение в классе.

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Таким образом аргентинский тренер "Лидса" Марсело Бьелса по прозвищу "Сумасшедший", умением которого преображать команды восхищается сам Лионель Месси, снова подтвердил свой высокий уровень.

Марсело Бьелса

Марсело Бьелса / Фото: Reuters

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Отметим, что "Лидс" был основан в 1919 году. Этот клуб трижды становился чемпионом Англии (1969, 1974, 1992), кроме того, выигрывал Кубок Англии (1972), Кубок английской лиги (1968) и Суперкубок страны (1969, 1992). Однако финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. И вот, она возвращается!

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Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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чемпионат Англии Лидс Марсело Бьелса

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