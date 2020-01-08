"Никто не хочет идти на Суперкубок Испании": "Валенсия" продала всего 26 билетов

/ Фото: Официальный сайт ФК "Валенсия"

Идея испанской ассоциации футбола провести матчи за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии полностью провалилась. Впервые розыгрыш трофея должен был пройти по новому формату – "финал четырех" с участием "Реала", "Барселоны", "Валенсии" и "Атлетико". Однако такое решение не вызвало поддержку у болельщиков. Как сообщает El Mundo, только 9% билетов (из 12 тысяч), выделенных для испанских болельщиков, были проданы. "Никто не хочет идти на Суперкубок Испании", – с таким заголовком вышла сегодня газета.

"Реал" среди своих болельщиков реализовал 700 билетов, "Барселона" продала 300 пропусков, 50 фанатов решили лично поддержать "Атлетико", а антирекорд на счету "Валенсии" – всего 26 проданных билетов. Ранее мы писали, что в Испании рискуют остаться без трансляций матчей за Суперкубок страны.

Недостаточная привлекательность соревнования, время года (сразу после 6 января, в день праздника Трех Королей в Испании), 10-часовой полет и 6 400 км, отделяющих Мадрид от Джидды, отпугнули большую часть болельщиков.

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Но главная причина – экономическая. Несмотря на то, что цена на сам билет относительно недорогая (от 25 до 37 евро за матч), полная стоимость поездки в Саудовскую Аравию составляет около трех тысяч евро.

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Тем не менее, матчи за Суперкубок Испании вызвали интерес у местных любителей футбола. Сообщается, что практически все билеты на первый полуфинал между "Барселоной" и "Атлетико" распроданы. Нет сомнений, что аншлаг соберет и встреча "Реала" с "Валенсией".

Ранее мы писали, что за счет продажи прав на турнир Саудовской Аравии испанский футбол обогатится на 120 млн евро в ближайшие три года.

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