Суперматч "МЮ" – "Ливерпуль" и другие поединки 27 тура чемпионата Англии

Расписание, результаты и трансляции всех игр уикенда в английской Премьер-лиге

Погба и Сульшер. "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ливерпулем" в 27 туре Пермьер-лиги. Фото: AFP

Суперматч "МЮ" – "Ливерпуль" и другие поединки 27 тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff5/874/5c6ff58740d2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff5/874/5c6ff58740d2a.jpg 2019-02-22T15:13:46+02:00 Футбол Расписание, результаты и трансляции всех игр уикенда в английской Премьер-лиге

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 27 тура Премьер-лиги. Центральный станет противостояние набравшего ход после прихода Уле-Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", идущего в таблице на втором месте.

Напомним, что в пятницу стало известно, что соперником "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы станет представитель английской Премьер-лиги "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

Пятница, 22 февраля:

21:45 "Вест Хэм" – "Фулхэм". ТВ: канал "Футбол 1"

21:45 "Кардифф Сити" – "Уотфорд"

Суббота, 23 февраля:

14:30 "Бернли" – "Тоттенхэм". ТВ: канал "Футбол 1"

17:00 "Борнмут" – "Велверхэмптон"

17:00 "Ньюкасл" – "Хаддерсфилд"

19:30 "Лестер" – "Кристал Пэлас". ТВ: канал "Футбол 2"

Воскресенье, 24 февраля:

16:05 "Арсенал" – "Саутгемптон"

16:05 "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". ТВ: канал "Футбол 2"

Матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямом эфире на сайте oll.tv (в подписке).

Таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 27 21 2 4 74-20 65 2 ЛИВЕРПУЛЬ 26 20 5 1 59-15 65 3 ТОТТЕНХЭМ 26 20 0 6 54-25 60 4 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 26 15 6 5 52-35 51 5 АРСЕНАЛ 26 15 5 6 53-37 50 6 ЧЕЛСИ 26 15 5 6 45-29 50 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 26 11 6 9 34-33 39 8 УОТФОРД 26 10 7 9 34-34 37 9 ЭВЕРТОН 27 9 6 12 36-39 33 10 ВЕСТ ХЭМ 26 9 6 11 32-39 33 11 БОРНМУТ 26 10 3 13 37-47 33 12 ЛЕСТЕР 26 9 5 12 31-34 32 13 КРИСТАЛ ПЭЛАС 26 7 6 13 27-34 27 14 БРАЙТОН 26 7 6 13 28-39 27 15 БЕРНЛИ 26 7 6 13 29-47 27 16 НЬЮКАСЛ 26 6 7 13 22-34 25 17 КАРДИФФ СИТИ 26 7 4 15 24-47 25 18 САУТГЕМПТОН 26 5 9 12 28-44 24 19 ФУЛХЭМ 26 4 5 17 25-58 17 20 ХАДДЕРСФИЛД 26 2 5 19 14-48 11

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