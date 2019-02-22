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Суперматч "МЮ" – "Ливерпуль" и другие поединки 27 тура чемпионата Англии

Сегодня, 15:13

Расписание, результаты и трансляции всех игр уикенда в английской Премьер-лиге

Погба и Сульшер. "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ливерпулем" в 27 туре Пермьер-лиги
Погба и Сульшер. "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ливерпулем" в 27 туре Пермьер-лиги. Фото: AFP
Суперматч "МЮ" – "Ливерпуль" и другие поединки 27 тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff5/874/5c6ff58740d2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff5/874/5c6ff58740d2a.jpg Футбол Расписание, результаты и трансляции всех игр уикенда в английской Премьер-лиге

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 27 тура Премьер-лиги. Центральный станет противостояние набравшего ход после прихода Уле-Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", идущего в таблице на втором месте.

Напомним, что в пятницу стало известно, что соперником "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы станет представитель английской Премьер-лиги "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

Пятница, 22 февраля:

21:45 "Вест Хэм" – "Фулхэм". ТВ: канал "Футбол 1"

21:45 "Кардифф Сити" – "Уотфорд"

Суббота, 23 февраля:

14:30 "Бернли" – "Тоттенхэм". ТВ: канал "Футбол 1"

17:00 "Борнмут" – "Велверхэмптон"

17:00 "Ньюкасл" – "Хаддерсфилд"

19:30 "Лестер" – "Кристал Пэлас". ТВ: канал "Футбол 2"

Воскресенье, 24 февраля:

16:05 "Арсенал" – "Саутгемптон"

16:05 "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". ТВ: канал "Футбол 2"

Матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямом эфире на сайте oll.tv (в подписке).

Таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ27212474-2065
2 ЛИВЕРПУЛЬ26205159-1565
3 ТОТТЕНХЭМ26200654-2560
4 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД26156552-3551
5 АРСЕНАЛ26155653-3750
6 ЧЕЛСИ26155645-2950
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН26116934-3339
8 УОТФОРД26107934-3437
9 ЭВЕРТОН27961236-3933
10 ВЕСТ ХЭМ26961132-3933
11 БОРНМУТ261031337-4733
12 ЛЕСТЕР26951231-3432
13 КРИСТАЛ ПЭЛАС26761327-3427
14 БРАЙТОН26761328-3927
15 БЕРНЛИ26761329-4727
16 НЬЮКАСЛ26671322-3425
17 КАРДИФФ СИТИ26741524-4725
18 САУТГЕМПТОН26591228-4424
19 ФУЛХЭМ26451725-5817
20 ХАДДЕРСФИЛД26251914-4811

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Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

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Сегодня|Спорт

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