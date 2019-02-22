Суперматч "МЮ" – "Ливерпуль" и другие поединки 27 тура чемпионата Англии
Расписание, результаты и трансляции всех игр уикенда в английской Премьер-лиге
В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки 27 тура Премьер-лиги. Центральный станет противостояние набравшего ход после прихода Уле-Гуннара Сульшера "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", идущего в таблице на втором месте.
Напомним, что в пятницу стало известно, что соперником "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы станет представитель английской Премьер-лиги "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.
Пятница, 22 февраля:
21:45 "Вест Хэм" – "Фулхэм". ТВ: канал "Футбол 1"
21:45 "Кардифф Сити" – "Уотфорд"
Суббота, 23 февраля:
14:30 "Бернли" – "Тоттенхэм". ТВ: канал "Футбол 1"
17:00 "Борнмут" – "Велверхэмптон"
17:00 "Ньюкасл" – "Хаддерсфилд"
19:30 "Лестер" – "Кристал Пэлас". ТВ: канал "Футбол 2"
Воскресенье, 24 февраля:
16:05 "Арсенал" – "Саутгемптон"
16:05 "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". ТВ: канал "Футбол 2"
Матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямом эфире на сайте oll.tv (в подписке).
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|27
|21
|2
|4
|74-20
|65
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|26
|20
|5
|1
|59-15
|65
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|26
|20
|0
|6
|54-25
|60
|4
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|26
|15
|6
|5
|52-35
|51
|5
|АРСЕНАЛ
|26
|15
|5
|6
|53-37
|50
|6
|ЧЕЛСИ
|26
|15
|5
|6
|45-29
|50
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|26
|11
|6
|9
|34-33
|39
|8
|УОТФОРД
|26
|10
|7
|9
|34-34
|37
|9
|ЭВЕРТОН
|27
|9
|6
|12
|36-39
|33
|10
|ВЕСТ ХЭМ
|26
|9
|6
|11
|32-39
|33
|11
|БОРНМУТ
|26
|10
|3
|13
|37-47
|33
|12
|ЛЕСТЕР
|26
|9
|5
|12
|31-34
|32
|13
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|26
|7
|6
|13
|27-34
|27
|14
|БРАЙТОН
|26
|7
|6
|13
|28-39
|27
|15
|БЕРНЛИ
|26
|7
|6
|13
|29-47
|27
|16
|НЬЮКАСЛ
|26
|6
|7
|13
|22-34
|25
|17
|КАРДИФФ СИТИ
|26
|7
|4
|15
|24-47
|25
|18
|САУТГЕМПТОН
|26
|5
|9
|12
|28-44
|24
|19
|ФУЛХЭМ
|26
|4
|5
|17
|25-58
|17
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|26
|2
|5
|19
|14-48
|11
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