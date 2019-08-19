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Супряга и Русин – снова вместе: Ротань вызвал ненужных "Динамо" форвардов на матчи Евро-2021

19 августа, 21:00

Группа футболистов, ставших лучшими в мире, теперь будут помогать Украине пробиться на чемпионат Европы

Владислав Супряга

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань огласил список из 25 игроков на матчи против Финляндии и Мальты, которые пройдут в рамках квалификации Евро-2021. Против Финляндии Украина U-21 сыграет 6 сентября, а против Мальты – 10 сентября. Обе встречи пройдут в Запорожье, где также сыграет и главная сборная Украины против Эстонии - этот товарищеский поединок пройдет 14 ноября.

Состав молодежной сборной Украины

  • Вратари: Владислав Кучерук ("Динамо"), Олег Билык ("Александрия"), Андрей Кожухарь ("Черноморец")
  • Защитники: Ефим Конопля ("Десна"), Денис Попов ("Динамо"), Евгений Чеберко ("Заря"), Алексей Быков, Виктор Корниенко (оба – "Мариуполь"), Богдан Милованов ("Спортинг-Б", Испания), Валерий Бондарь ("Шахтер")
  • Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба – "Динамо"), Сергей Булеца ("Днепр-1"), Максим Лунев, Богдан Леднев (оба – "Заря"), Евгений Смирный ("Колос"), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба – "Мариуполь"), Роман Вантух ("Олимпик"), Ахмед Алибеков ("Слован", Чехия), Михаил Мудрик ("Шахтер")
  • Нападающие: Владислав Супряга ("Днепр-1"), Назарий Русин ("Заря"), Владислав Вакула ("Мариуполь"), Даниил Сикан ("Шахтер")
  • Резерв: Богдан Билошевский ("Динамо"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Владислав Дубинчак, Владимир Якимец, Артем Козак (все – "Карпати"), Олег Кожушко ("Колос"), Владислав Бабогло ("Александрия").

Руслан Ротань

Руслан Ротань / Фото: Instagram

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Отметим, что предстоящие матчи с Финляндией и Мальтой будут первыми играми на уровне сборных для Супряги, Конопли, Цитаишвили, Попова, Булецы, Сикана и ряда других игроков, которые в начале лета стали чемпионами мира в составе команды U-20, возглавляемой Александром Петраковым.

Кроме того, в сборной Украины U-21 воссоединятся оказавшиеся ненужными Хацкевичу форварды Супряга и Русин – напомним, эти динамовцы сейчас ударными темпами забивают в "Днепре-1" и "Заре", выступая там на правах аренды.

Как мы писали ранее, Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией. В нем всего два нападающих - Роман Яремчук и Жуниор Мораес. Главная команда страны начнет сбор 2 сентября в Киеве. А уже пятого числа возьмет курс на Вильнюс, где встретится с Литвой 7 сентября.

Смотрите, как сборная Украины громила Сербию в отборе на Евро-2020

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Руслан Ротань Сборная Украины U21 Владислав Супряга

Источник: Сегодня|Спорт

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