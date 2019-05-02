Это была самая старая "Барса" в истории: необычный рекорд каталонцев в победном матче с "Ливерпулем"

Средний возраст игроков стартового состава "блаугранас" составил рекордные для клуба 29 лет и 210 дней

"Барселона" - "Ливерпуль" - 3:0. Фото: AFP

Разгромив "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0, "Барселона" установила необычное достижение. Стартовый состав каталонцев в этом поединке был самым возрастным за время выступлений "блаугранас" в ЛЧ. Средний возраст игроков основы "Барселоны" в матче с английским клубом составил 29 лет и 210 дней.

Обзор матча "Барселона" – "Ливерпуль" (3:0)

В свою очередь, "Ливерпуль", разгромно проиграв "Барселоне" на "Камп Ноу", повторил свой антирекорд, во второй раз потерпев столь крупное поражение в Лиге чемпионов. В октябре 2014 года мерсисайдцы с тем же счетом 0:3 уступили дома другому испанскому клубу "Реалу" на групповом этапе.

"Я доволен игрой "Ливерпуля", но не очень доволен результатом.Однако мы должны его принять, – сказал после матча с "Берселоной" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. - Честно говоря, даже не знаю, способны ли мы играть еще лучше. Мяч попадает в перекладину, отлетает к Месси, и тот легко забивает гол. Затем этот блестящий штрафной, такие удары просто не берутся".

Как сообщалось ранее, перед игрой с "Барселоной" фанаты "Ливерпуля" устроили в столице Каталонии серию дебошей, в частности, искупав в фонтане китайца. Английский клуб начал работу с полицией, чтобы установить личности нарушителей.

Напомним, в другой полуфинальной паре ЛЧ "Аякс" обыграл на выезде "Тоттенхэм". При этом полузащитник амстердамцев Маттейс де Лигт в 19 лет и 261 день стал самым юным капитаном за всю историю полуфиналов Лиги чемпионов.

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