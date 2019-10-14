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Сын Маркевича возглавил середняка Первой лиги

14 октября, 19:38

Маркевич-младший променял одного из лидеров лиги на одесситов

Остап Маркевич

Остап Маркевич / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Сын знаменитого украинского тренера Мирона Маркевича Остап стал главным тренером одесского "Черноморца", выступающего в Первой лиге Украины. Во вторник утром специалист будет представлен футболистам "Черноморца", у которых сегодня выходной день, сообщается на официальном сайте "моряков".

Интересно, что еще несколько дней назад с Маркевичем загадочным образом расторгли контракт. Болельщики в соцсетях называют такое решение странным, ведь "Агробизнес" весьма успешно стартовал в нынешнем сезоне – после 13 туров клуб лишь на три очка отстает от лидера турнирной таблицы "Оболонь-Бровар".

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А вот "Черноморец" плетется в середине турнирной таблицы, имея в своем активе всего 15 очков, выиграв лишь один матч из последних пяти. Напомним, что в конце прошлого сезона "Черноморец" проиграл в стыковых матчах "Колосу" (0:0 и 0:2) и вылетел из Премьер-лиги.

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Как мы мы писали ранее, сын Маркевича после работы в таможне и стажировки у Зидана стал лучшим коучем Первой лиги. Всеукраинское объединение тренеров, удостоившее Остапа Маркевича этой награды, отметило: "Маркевич-младший не требовал дорогостоящего приобретения, но при этом перестроил игру команды, дав ей легкость атак, наладив взаимосвязь между линиями и достигнув хорошего результата на старте".

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Черноморец Одесса первая лига Остап Маркевич

Источник: Сегодня|Спорт

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