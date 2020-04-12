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Так и родить можно: знаменитая футболистка тренируется на девятом месяце беременности

12 апреля, 12:58

Александр Трикиша

Футболистка сборной США тренируется с тяжелой гирей

Знаменитая американская футболиста Алекс Морган не забывает о регулярных тренировках даже на девятом месяце беременности. Спортсменка не просто поддерживает форму, а делает такие упражнения, что не всем удастся повторить в своей лучшей физической форме, чего только стоит упражнение с тяжеленной гирей, от вида которой уже хочется родить.

"Гаражная тренировка", – подписала публикацию Морган ан своей странице в Instagram, сопроводив популярным нынче тегом #StayHomeStayMotivated, призывающий оставаться дома во время карантина.

INSTAGRAM
INSTAGRAM

30-летняя Морган является двукратной чемпионкой мира по футболу и обладательницей золотой медали Олимпиады-2012. Кстати, тверк Морган после победы на ЧМ-2019 взорвал соцсети. Также американка становилась победительницей Лиги чемпионов в составе французского "Лиона". В 2014 году Морган вышла замуж за футболиста "Хьюстон Динамо" Сервандо Карраско.

Ранее мы писали, что рекордсменом по голам в футболе стала девушка: она забила почти в два раза больше Роналду. Кристин участвовала в пяти чемпионатах мира и дважды завоевывала бронзовые медали Олимпийских игр.

Смотрите, как тренируются на карантине украинские спортсмены:

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женский футбол тренировка Алекс Морган

Источник: Сегодня|Спорт

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