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Рекордсменом по голам в футболе стала девушка: она забила почти в два раза больше Роналду

30 января, 18:04

Кристин участвовала в пяти чемпионатах мира и дважды завоевывала бронзовые медали Олимпийских игр

Нападающая сборной Канады Кристин Синклейр стала лучшим бомбардиром в мировом футболе. Накануне в матче против Сент-Китс и Невис (островное государство в Карибском море), завершившимся со счетом 11:0 в пользу Канады, Синклейр оформила дубль и довела количество своих мячей на международном уровне до 185.

Первый мяч позволил ей догнать предыдущую рекордсменку Эбби Уомбак, а второй гол вывел ее в единоличные лидеры. При этом девушка удерживает пальму первенства как в женском, так и в мужском футболе.

Лучшим бомбардиром в составе мужской национальной сборной является иранец Али Даеи, который наколотил 109 мячей. Вторым идет португалец Криштиану Роналду – на его счету 99 голов в футболе национальной команды. Кстати, недавно Украина испортила Роанолду голевой юбилей.

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36-летняя Синклер дебютировала еще в 2002 году. Она сыграла 290 матчей за сборную Канады и участвовала в пяти чемпионатах мира. Кристин помогла Канаде завоевать бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио.

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Ранее мы опубликовали забавное видео: футболистка не знала, что забила гол-шедевр. Тесса Тамплин расстроилась из-за неудачного навеса и не заметила, что сотворила шедевр.

Также сообщалось, что красавица-вратарь получила ужасную травму на тренировке. Фрэнсис Китчинг столкнулась с одноклубницей во время тренировки "Ливерпуля".

Кстати, на днях был забит, возможно, лучший гол года! Одноклубник Малиновского забил прямым ударом с центра поля. Словенец Иличич забросил "парашют" за шиворот вратарю "Торино". Теперь этим мячом будут играть дети героя.

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Источник: Сегодня|Спорт

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