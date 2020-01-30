Рекордсменом по голам в футболе стала девушка: она забила почти в два раза больше Роналду

Кристин участвовала в пяти чемпионатах мира и дважды завоевывала бронзовые медали Олимпийских игр

Нападающая сборной Канады Кристин Синклейр стала лучшим бомбардиром в мировом футболе. Накануне в матче против Сент-Китс и Невис (островное государство в Карибском море), завершившимся со счетом 11:0 в пользу Канады, Синклейр оформила дубль и довела количество своих мячей на международном уровне до 185.

Первый мяч позволил ей догнать предыдущую рекордсменку Эбби Уомбак, а второй гол вывел ее в единоличные лидеры. При этом девушка удерживает пальму первенства как в женском, так и в мужском футболе.

Лучшим бомбардиром в составе мужской национальной сборной является иранец Али Даеи, который наколотил 109 мячей. Вторым идет португалец Криштиану Роналду – на его счету 99 голов в футболе национальной команды. Кстати, недавно Украина испортила Роанолду голевой юбилей.

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36-летняя Синклер дебютировала еще в 2002 году. Она сыграла 290 матчей за сборную Канады и участвовала в пяти чемпионатах мира. Кристин помогла Канаде завоевать бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио.

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Ранее мы опубликовали забавное видео: футболистка не знала, что забила гол-шедевр. Тесса Тамплин расстроилась из-за неудачного навеса и не заметила, что сотворила шедевр.

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