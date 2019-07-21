"Спасибо за энергетику, бро": Миля поблагодарил российского "мага" за помощь в голе а-ля Месси

Экс-капитан киевского "Динамо" не стал скромничать, оценивая свой шедевр в чемпионате Беларуси

Милевский празднует победу с "Динамо" Брест. Фото: Facebook

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал свой чудо-гол в матче с "Торпедо-БелАЗ" в рамках 16-го тура высшей лиги Беларуси. Напомним, Миля, получив мяч на фланге, совершил феноменальный проход в штрафную в стиле Лионеля Месси, оставив в дураках сразу пятерых игроков соперника. Уже около ворот Артем обыгрался в стеночку с одноклубником и эффектным ударом переправил мяч в сетку. Брестское "Динамо" в итоге победило со счетом 4:1 и вышло в лидеры чемпионата Беларуси.

"Наконец-то взял на себя игру, не стал ни с кем играть в пас. Исполнил, как в лучшие годы. Обыграл, вошел в штрафную, удачно отыгрался с Дэном Лаптевым. Хорошо получилось", – сказал 34-летний Артем Милевский в эфире телеканала "Беларусь 5".

Как мы писали, сразу после забитого мяча Милевский побежал обниматься с бывшим футболистом "Крыльев Советов" и "Амкара", а ныне звездой спортивного Youtube Евгением Савиным, приехавшим снимать сюжет о Миле. У Савина есть традиция – "заряжать" перед матчами тапки своих героев, после чего они непременно забивают. Этот магический ритуал ранее сработал с Агуэро, Головиным, Даудой. А теперь помог забить гол-красавец Милевскому.

"Бро, спасибо за позитив, за энергетику!" – поблагодарил Евгения Савина Артем Милевский.

Отметим, что Миля продолжает оставаться одним из самых завидных женихов украинского спорта. Ранее прозвучали откровения лучшего друга экс-звезды киевского "Динамо" – Дениса Адлейбы. "На одной жене Милевский не остановится", – сказал Денис. И добавил: "Совет девочкам – не надо ему что-то указывать".

Также сообщалось, что агент Милевского оригинально поздравил Артема с первым голом в 2019 году, забитым в конце июня. "370 дней голевой засухи окончены. Сахара позади, - написал Александр Панков у себя в Instagram. – Последний раз Владимирович забивал 25.06.2018 в ворота ФК "Городея". Я уверен, что этот гол даст большую уверенность Кабану и его партнерам". Оказалось, что Панков как в воду глядел!

Как Артем Милевский пропил свой успех

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Спасибо за энергетику, бро": Миля поблагодарил российского "мага" за помощь в голе а-ля Месси". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"