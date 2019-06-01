Так забивают только в Украине: топ-5 лучший голов последнего тура Премьер-лиги

Самые красивые голы заключительного тура чемпионата Украины

Чемпионат Украины сезона 2018/2019 годов завершился 32-м туров, в котором команды забили 21 гол, три из которых – с пенальти. Самым результативным стал поединок второй шестерки "Арсенал" – "Карпаты" (2:3), в котором решалась судьба худшей команды лиги. Киевляне проиграли и покинули Премьер-лигу, а "Карпаты" будут играть в стыковых матчах.

На один гол меньше забили в Полтаве "Ворскла" и "Олимпик" (2:2), выдав единственную ничью в туре. Зато Какую! Донецкий клуб героически выстоял в гостях и сохранил ппрописку в эилте. Правда, будущее команды туманно – УАФ не выдала "Олимпиику" и может не допустить к участию в чемпионате Украины.

Лучшие голы 32 тура чемпионата Украины:

Максим Дегтярев ("Ворскла" – "Олимпик" – 2:2)

Александр Ковпак ("Арсенал" – "Крапаты" – 2:3)

Арни Вильхьяльмссон ("Черноморец" – "Десна" – 3:0)

Тарас Степаненко ("Львов" – "Шахтер" – 0:3)

Александр Зубков ("Мариуполь" – "Заря" – 3:1)

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале перволиговый "Ингулец". "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

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