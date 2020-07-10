Таких погромов в Англии еще не было! Погба забил впервые в сезоне, а неудержимый МЮ установил рекорд

20-кратный чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" после возобновления сезона набрал поистине крейсерский ход. В матче 34 тура Премьер-лиги манкунианцы не оставили шансов аутсайдеру первенства "Астон Вилле", разгромив команду Дина Смита на ее же поле – 3:0. Теперь беспроигрышная серия "Красных Дьяволов" достигла уже 17 встреч. В прошлом туре МЮ также разбил соперника.

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"Астон Вилла", которая борется за выживание в Премьер-лиге, в первом тайме не нанесла ни одного удара в створ ворот "Манчестер Юнайтед", тогда как манкунианцы довели до забитого мяча две из четырех своих попыток. Сначала Бруну Фернандеш заработал пенальти и сам же его реализовал. А уже в добавленное к первой тайму время счет удвоил Мейсон Гринвуд. Хотя тот же Бруну мог делать дубль, пробивая головой практически с линии вратарской.

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После перерыва наконец-то дождались точного удара и от французской звезды клуба Поля Погба, который точно пробил из-за пределов штрафной под правую стойку ворот – 3:0. Это первый гол Погба в текущем сезоне. А победа с разницей в минимум три мяча стала четвертой подряд для "Красных Дьяволов", что является новым рекордом чемпионата Англии. Также МЮ пробил 13 пенальти в сезоне АПЛ, повторив рекорд турнира

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После 34 туров "Манчестер Юнайтед" набрал 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. До "Лестера" и зоны Лиги чемпионов всего один балл, а до третьей позиции "Челси" – два. "Астон Вилла" 27-ю пунктами – предпоследняя. В следующем туре бирмингемская команда сыграет против "Кристал Пэлас", а МЮ на своем поле примет "Саутгемптон".

Смотрите, как МЮ играл в этом сезоне в Лиге Европы

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