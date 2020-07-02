Українська
$ 26,77
30
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

За роковое селфи с игроком "МанСити" фанат МЮ и отец пятерых детей в первый же день лишился работы

2 июля, 13:14

Елена Павлова Елена Павлова

Болельщик не считает себя виноватым в этой ситуации

Болельщик "Манчестер Юнайтед" 37-летний Кейг Уиллис лишился своего перспективного рабочего места в девелоперской компании PJ Livesey Group уже в первый день – сообщает The Sun. А виной всему стала фотография с алжирским полузащитником клуба "Манчестер Сити" Риядом Марезом. Ранее мы сообщали, что футболисты "МанСити" во время карантина пошли по барам.

Реклама

А дело в этой грустной истории с увольнением было так. В строящийся комплекс недалеко от Макклсфилда наведался игрок "Сити" Рияд Марез, который послеограбления дома и ущерба в размере 550 тысяч фунтов прикупил себе новые апартаменты и шел их смотреть. Уиллис решил воспользоваться случаем и попросил футболиста сделать с ним селфи.

Читайте также: Фанат МЮ разуверился в команде и готов пойти на кардинальные меры, после которых его возненавидит весь Манчестер

Марез легко согласился на фото, но вот девелоперская компания PJ Livesey Group моментально уволила отца пятерых детей Кейга за нарушение правил социального дистанцирования во время пандемии коронавируса. "Безопасность каждого на наших объектах всегда имеет первостепенное значение", – заявили в компании.

Реклама

Сам болельщик Кейг Уиллис считает, что с ним поступили неправильно: "Я думаю, что это немного неправильно. У меня было фото. Не каждый день ты видишь такого человека. Я взял селфи для моего лучшего друга – он фанат "Сити". Но по дороге домой мне позвонили и уволили. Это было ударом для меня".

Мы уже также сообщали, что "Бавария" договорилась с "МанСити" о покупке 100-миллионного игрока вдвое дешевле.

Смотрите также, как Рияд Марез забивал донецкому "Шахтеру"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

увольнение Манчестер Юнайтед Манчестер Сити селфи болельщик фанат Рияд Марез

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионов
Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионовФутбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять