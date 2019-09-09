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"Такое чувство, будто мы в гетто": игрок "Челси" достал соседей, слушая рэп на полной громкости

9 сентября, 22:00

На Лофтуса-Чика пожаловались в городской совет

Рубен Лофтус-Чик

Рубен Лофтус-Чик / Фото: Instagram

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик разозлил своих соседей по дому. Ранее мы писали о том, что пьяного игрока "Челси" избили за приставания к чужой девушке в ночном клубе

Соседи полузащитника Челси Рубена Лофтуса-Чика остались недовольны громким прослушиванием матерного рэп со стороны футболиста. Одна из соседок даже пожаловалась в местный городской совет, заявив, что ей приходится кричать через забор, чтобы Лофтус-Чик убавил громкость.

"Летом нам приходится регулярно кричать ему, чтобы он сделал потише, потому что эти песни зачастую содержат нецензурные выражения. Уровень шума неприемлемый. Такое чувство, будто мы в гетто, а не в зеленом Кобхэме", – говорит один из соседей.

В сезоне-2018/19 Лофтус-Чик провел за "Челси" 40 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав пять голевых передач.

Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

Смотрите, как "Челси" выиграл Лигу Европы-2019:

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челси рэп Рубен Лофтус-Чик

Источник: The Sun

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