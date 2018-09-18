Тайсон: "Завтра премьера у Болбата. Мы его максимально поддержим"

Сегодня, 20:47

Бразилец благодарен клубу и готов завершить карьеру в "Шахтере"

Тайсон. Фото AFP
Тайсон. Фото AFP

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон пообщался с журналистами во время пресс-конференции накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Хоффенхайма". Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать".

- Тайсон, какова атмосфера в команде перед матчем? Чего от него ожидаете?

- Всем добрый вечер. У нас все хорошо. Готовимся к поединку оптимистично. Много работали перед матчем, изучали соперника. Самое важное – побеждать, так что ждем хорошего матча и нашей победы.

- В команде соперника много травмированных. Это поможет завтра "Шахтеру"?

- Это сильная команда, так что у них найдется, кем заменить травмированных. Главное для "Шахтера" – показать свою игру.

- Вам идет официальный костюм. Как часто приходится его надевать?

- Спасибо. Это Мистер нас заставляет в них ходить. Крутился перед зеркалом, посмотрел на себя – вроде бы идет. Но я пытаюсь быть профессионалом независимо от того, что на мне надето.

Фонсека: – Мы одеваемся не просто так. Нашим девушкам и женам это очень нравится!

- Сложно ли переключаться с чемпионата на еврокубки, где другой уровень?

- Мотивация есть абсолютно на все матчи. Конечно, это два разных соревнования, здесь совсем другие требования. Но нам важно выигрывать каждый матч, особенно в Харькове, где нас так поддерживают. Завтра премьера у Болбата. Мы его максимально поддержим. Постараемся показать свою игру в каждом матче, независимо от того, где мы выступаем.

- "Хоффенхайм" первый раз сыграет в Лиге чемпионов. Насколько опыт поможет "Шахтеру"?

- Преимущества благодаря опыту у нас не будет. Если "Хоффенхайм" оказался в группе Лиги чемпионов, значит, они заслужили право здесь выступать. Мы все знаем, какой уровень в Бундеслиге.

- Вами летом интересовались несколько клубов. Почему решили остаться в "Шахтере"?

- Это самый сложный вопрос, нелегко ответить. На самом деле, за все то, чего я добился в карьере, я хочу поблагодарить тренера и "Шахтер". Каждый игрок хочет продвигаться в карьере. Но "Шахтер" – великий клуб, который многого заслуживает. Мне кажется, я буду играть здесь до конца и никуда не уйду.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде. Матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" состоится 19 сентября на стадионе "Металлист".
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