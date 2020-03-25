"Теперь вас учить будем", – звезды сборной Бельгии по футболу пошли на тренерские курсы

Ромелу Лукаку и Аксель Витсель уже учатся мастерству у наставника команды

Спортсмены продолжают находить себе новые занятия во время карантина из-за коронавируса. Например, супруги Марина Бех и Михаил Романчук делают упражнения с поцелуями – легкоатлетка и пловец тренируются дома. А вот некоторые футболисты решили повысить свой интеллект на курсах.

Игроки сборной Бельгии Ромелу Лукаку и Аксель Витсель пошли на тренерские курсы. Проводит их Бельгийская федерация футбола онлайн. Одним из лекторов для 26-летнего форварда "Интера" и 31-летнего полузащитника дортмундской "Боруссии" выступает их тренер по национальной команде – испанец Роберто Мартинес. По окончании обучения футболисты получат самые настоящие дипломы международной категории от УЕФА – если, конечно, сдадут экзамены.

Позже к партнерам присоединился и полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. Такое влияние на парней оказал их 33-летний партнер – защитник Венсан Компани, который уже стал играющим тренером. Он несколько сезонов отыграл за "МанСити", а летом вернулся в чемпионата Бельгии – в брюссельский "Андерлехт".

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