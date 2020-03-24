Тренировки дома с огоньком: как самая красивая пара Украины качает пресс с поцелуями и сидит на шее

У легкоатлетки и пловца наконец-то нашлось время побыть вместе и подурачиться

Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и ее муж, рекордсмен Кубка мира по плаванию на 1500 метров Михаил Романчук использует карантин во время эпидемии коронавируса, чтобы наконец-то побыть вдвоем. А также выкладывают смешные и полезные видео совместных тренировок. Ранее мы сообщали, что сразу две украинские легкоатлетки выиграли мировую зимнюю серию турниров.

Ранее в интервью Бех рассказывала, что они с мужем стараются посещать соревнования друг друга, чтобы чаще бывать вместе:

"Сначала Миша смотрит свой график, я – свой, чтобы понять, где мы можем приехать друг к другу или как-то пересечься. Последнее время нам фартит, и мы пересекается на сборах. Перед чемпионатом мира у нас 2,5 недели был совместный сбор, вот осенью я была на сборе, и Миша приехал туда через три дня. И мы наслаждаемся этим временем".

Но теперь, получив неожиданный отдых, ребята качают пресс с поцелуями, дурачатся, а Михаил даже посидел на шеи у своей сильной жены.

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Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук – пресс с поцелуями Видео: Instagram.com

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук – приседания Видео: Instagram

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Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук Видео: Instagram.com

Ранее мы писали, что полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка показал, как он готовит ризотто, и с присущим ему юмором прокомментировал процесс.

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