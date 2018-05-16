"Теперь я президент "Динамо": Марадона в соцсетях похвастался новой работой

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с "Динамо" Брест. В ночь со вторника на среду было объявлено, что чемпион мира 1986 года Марадона занял пост председателя правления клуба. Интересно, что в клубе играет украинский нападающий Артем Милевский.

В социальных сетях Марадона похвастался новой работой. "Теперь я президент клуба "Динамо-Брест". Спасибо за доверие и веру в меня", – написал Марадона в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики 57-летнего Марадоны в комментариях к фотографии пожелали ему удачи в Беларуси, а также сообщили, что новость о будущем переезде аргентинца в Брест стала неожиданностью и приятным сюрпризом.

Агент и адвокат Марадоны Матиас Морло, в свою очередь, назвал работу в Бресте для аргентинца "новой задачей". "Он столкнется с ней точно так же, как сталкивался с другими в своей жизни", – написал Морло в своем аккаунте в Instagram.

Ранее мы писали, что Диего Марадона больше не тренер клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра". Специалист решил уйти в отставку после того, как не удалось вывести команду в элитный дивизион страны. 57-летний Марадона возглавил команду в мае прошлого года, но даже года продержаться на посту не сумел. Марадона также руководил клубами "Текстил Мандию", "Расинг" (Авельянеда), сборной Аргентины, и "Аль-Васлом" (ОАЭ).

"Динамо" после семи туров с 9 очками занимает 8-е место в высшей лиге Белоруссии. 19 мая на стадионе "Спартак" в Могилеве команда из Бреста в финальной встрече Кубка Беларуси сыграет с борисовским БАТЭ.