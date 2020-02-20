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Теперь за "Барселону" будет забивать "огурец": каталонцы заплатили 18 млн евро за игрока "Леганеса"

20 февраля, 13:29

Одноклубником Лионеля Месси стал датский нападающий Мартин Брэйтуэйт

Нападающий "Леганеса" Мартин Брэйтуэйт продолжит карьеру в "Барселоне", сообщается на странице каталонского клуба в Twitter. Трансфер игрока обошелся каталонцам в 18 млн евро. Именно такая сумма была прописана в качестве отступных 28-летнего футболиста в контракте с "огурцами", как называют "Леганес".

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Ранее руководство Ла Лиги разрешило "Барселоне" дозаявить одного игрока вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, которые пропустят от четырех до шести месяцев и не сыграют до конца сезона. В правилах Примеры прописаны подобные случаи в порядке исключения.

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Отметим, что в текущем первенстве датчанин Мартин Брэйтуэйт провел за "Леганес" 24 матча, в которых забил шесть мячей и получил три желтые карточки. Ранее Мартин выступал за "Эсьбьерг", "Тулузу", "Бордо" и "Мидлсбро". Теперь – будет забивать за "Барсу"!

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Как мы писали ранее, Twitter "Барселоны" сообщил о возвращении Неймара в каталонский клуб. Не успели болельщики переварить появившуюся новость, как оказалось, что это – проделки хакеров.

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Барселона чемпионат Испании Леганес Мартин Брэйтуэйт

Источник: Сегодня|Спорт

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