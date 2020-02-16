Twitter "Барселоны" сообщил о возвращении Неймара в каталонский клуб

Не успели болельщики переварить появившуюся новость, как оказалось, что это - проделки хакеров

Неймар / Фото: Reuters

Неймар возвращается в "Барселону". Такое сообщение появилось на официальной странице каталонского клуба в Twitter. Однако не успели болельщики испанского гранда переварить эту новость, как оказалось, что это – проделки хакеров. Ранее волшебство Месси помогло "Барселоне" приблизиться к "Реалу".

Группа хакеров, представившаяся как OurMine, взломала официальный Twitter "Барселоны" на испанском, каталонском, арабском и английском языках. Как результат, на странице клуба была опубликована новость о возможном возвращении бразильского форварда "ПСЖ" Неймара в "Барселону" следующего содержания: "Мы прочитали несколько приватных сообщений. Вероятнее всего, Неймар вернется сюда".

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В арабском аккаунте "Барселоны" хакеры также опубликовали твит с хэштегом #Bartomeuout, призвав президента клуба Жозепа Бартомеу уйти в отставку.

Позже "Барселона" смогла вернуть себе доступ к страницам.

"Аккаунты "Барселоны" в Twitter были взломаны. Все посторонние сообщения удалены. Публикации были сделаны при помощи стороннего инструмента, – заявили в клубе Лионеля Месси. – "Барселона" проведет расследование кибербезопасности и рассмотрит все протоколы, связанные со сторонними инструментами, чтобы избежать подобных инцидентов и гарантировать лучший сервис своим болельщикам и партнерам"

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Отметим, что эта же группа хакеров в субботу, 15 февраля, взломала официальные аккаунты Международного олимпийского комитета, аккаунты Олимпийских игр, а также 15-ти клубов лиги американского футбола НФЛ, оставив там свои послания.

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