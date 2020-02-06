The Flowers of Manchester: трагедия, которая всколыхнула весь футбольный мир

Манчестер Юнайтед - Мюнхенская трагедия / Фото: Reuters

6 февраля 1958 года футбольную Англию ошарашило событие, от которого еще долго не могли прийти в себя. Под Мюнхеном произошла одна из самых громких авиакатастроф, в которой погибли игроки английского "Манчестер Юнайтед". Ранее мы рассказывали, о жутких авиакатастрофах в спорте – от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины.

Все произошло в аэропорту Мюнхена, где самолет совершил посадку для дозаправки и у экипажа возникли проблемы с взлетом из-за плохих погодных условий. Пилоты дважды пытались взлететь, но все было тщетно. Пока не случилась роковая, третья, попытка. После того, как судно разогналось до 200 километров в час, пилоты потеряли управление и самолет врезался в ограждение и снес жилой дом. В результате оторвалось левое крыло, а кабина и вовсе вылетела на дерево.

Как следствие, погибло 24 человека, в том числе восемь футболистов, трое работников клуба и восемь журналистов. Из выживших футболистов в живых сейчас остались лишь трое: легендарный Бобби Чарльтон, Билл Фоулкс и вратарь, помогавший спастись остальным пассажирам после катастрофы, Гарри Грегг.

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"Малыши Басби" – именно так называли футболистов, которые летели на том самолете, в честь легендарного тренера. Сам Мэтт Басби был одним из тех наставников, который возродил клуб, сделав ставку на молодых игроков.

В этот день, часы возле "Олд Траффорд" всегда останавливаются на времени – 15:04 (по местному времени). Именно там пройдет церемония чествования погибших.

Кстати, новичок "МЮ" разгневал болельщиков после первого же матча. Португалец вляпался в неприятную ситуацию после дебютной встречи.

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