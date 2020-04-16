"Реально спорт вернется не ранее осени-2021": Евро и Олимпиада могут пройти без зрителей и через год

Советник Всемирной организации здравоохранения Эзекиль Эмануэль заявил, что массовые мероприятия вряд ли будут разрешены ранее осени 2021 года из-за коронавируса. Ранее бельгийский вирусолог заявил: "Футбольные матчи или музыкальные фестивали последними вернутся в нашу жизнь". По его мнению, даже если проводить матчи без зрителей, фанаты могут собираться в других местах.

"Если мы говорим про большие скопления людей – конференции, концерты, спортивные мероприятия, то мне не понятно, почему люди переносят события на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавируса и ее последствия прекратятся так рано. Мне кажется, эти вещи вернутся последними. Если говорить о реальных сроках, то осень 2021 года – это самый ранний срок", – приводит его слова испанское издание Marca.

Эмануэль обсуждал будущее американских спортивных мероприятий на дебатах, организованных New York Times, но его оценку ситуации можно применить и к другим спортивным событиям. Если предположения Эмануэля окажутся верными, то Олимпийские игры-2020, которые запланированы в Токиос 23 июля по 8 августа2021 года, и чемпионат Европы по футболу следующим летом могут пройти без зрителей.

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