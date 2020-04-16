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"Реально спорт вернется не ранее осени-2021": Евро и Олимпиада могут пройти без зрителей и через год

16 апреля, 22:23

Елена Павлова

Советник Всемирной организации здравоохранения заявил, когда будут разрешены массовые мероприятия

Советник Всемирной организации здравоохранения Эзекиль Эмануэль заявил, что массовые мероприятия вряд ли будут разрешены ранее осени 2021 года из-за коронавируса. Ранее бельгийский вирусолог заявил: "Футбольные матчи или музыкальные фестивали последними вернутся в нашу жизнь". По его мнению, даже если проводить матчи без зрителей, фанаты могут собираться в других местах.

"Если мы говорим про большие скопления людей – конференции, концерты, спортивные мероприятия, то мне не понятно, почему люди переносят события на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавируса и ее последствия прекратятся так рано. Мне кажется, эти вещи вернутся последними. Если говорить о реальных сроках, то осень 2021 года – это самый ранний срок", – приводит его слова испанское издание Marca.

Эмануэль обсуждал будущее американских спортивных мероприятий на дебатах, организованных New York Times, но его оценку ситуации можно применить и к другим спортивным событиям. Если предположения Эмануэля окажутся верными, то Олимпийские игры-2020, которые запланированы в Токиос 23 июля по 8 августа2021 года, и чемпионат Европы по футболу следующим летом могут пройти без зрителей.

Смотрите, как олимпийский огонь прибыл в Японию

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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соревнования зрители Евро-2020 Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: Marca

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