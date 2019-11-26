Тишина перед бурей: ФИФА и УЕФА ждут решение WADA по отстранению России от Евро-2020

/ Фото: AFP

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Над Россией нависла серьезная угроза быть отстраненной от участия в Евро-2020 а также потерять право принимать матчи турнира в Санкт-Петербурге. Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам. Главные футбольные органы ФИФА и УЕФА замерли в ожидании решения WADA и пока отказываются комментировать ситуацию

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"Мы будем ждать рассмотрения этого вопроса исполкомом WADA, – цитирует пресс-службу ФИФА ТАСС. – Только после этого возможны какие-либо решения с нашей стороны. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF по этому вопросу".

Также отказались от поспешных выводов и в Европейском футбольном союзе. "На данном этапе УЕФА не будет комментировать эту информации", – завили в УЕФА в ответ на запрос "Спорт-Экспресс".

/ Фото: AFP

Судьбоносное заседание исполкома WADA состоится 9 декабря. Тем не менее, в России уверяют, что отстранение от футбольных турниров им не грозит. Максимум – игра без без флага и гимна, как их спортсмены на Олимпиаде-2018.

"Между всеми международными федерациями и WADA 15 лет назад был подписан договор. ФИФА, конечно, входило в их число. Но в футболе WADA нас не может отстранить – только ФИФА или УЕФА, окончательное решение будет за ними. Никакой опасности для футбола не существует. Единственное, что может обсуждаться, – обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на Олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание", – сказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью "Чемпионату".

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