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Двойной удар! Всемирное антидопинговое агентство предлагает отстранить Россию от двух Олимпиад

25 ноября, 23:23

Исполком WADA примет решение в Париже 9 декабря

Россия пропустит еще две Олимпиады из-за допинга

Россия пропустит еще две Олимпиады из-за допинга

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает The New York Times. Ранее мы писали, что экс-президента Международной федерации легкой атлетики будут судить за то, что покрывал российских спортсменов, употреблявших запрещенные препараты.

На днях стало известно, что комитет по соответствию во главе с Джонатаном Тэйлором советует лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Исполком должен обсудить этот вопрос на заседании в Париже 9 декабря. Сообщается, что в отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио-2020 и Пекине-2022, а также от футбольного чемпионата мира-2022. Таким образом, вторую Олимпиаду подряд российские спортсмены будут в нейтральном статусе без флага и гимна – так же, как в Пхенчхане-2018.

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Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов. Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Россия Олимпийские игры допинг WADA отстранение

Источник: sports.ru

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