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Только сильнейшие: "Ливерпуль" огласил заявку на финал Лиги чемпионов

31 мая, 15:36

Английский гранд отправился в Мадрид , где сразится с "Тоттенхэмом"

Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

"Ливерпуль" огласил список из 23 футболистов, которые полетят на финал Лиги чемпионов в Мадрид. В решающей игре команда встретится с "Тоттенхэмом", матч пройдет на стадионе "Метрополитано" 1 июня. Ранее своими мыслями о финале поделился Андрей Воронин: "Очень хочу, чтобы победил "Ливерпуль". Во-первых, я хорошо знаю Клоппа".

Вратари: Алиссон, Симон Миньоле, Куивин Келлехер;

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк;

Полузащитники: Фабинью, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джорджиньо Вайналдум;

Нападающие: Риан Брюстер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохамед Салах, Джердан Шачири, Дэниэл Старридж.

Ранее мы опубликовали прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов: с вероятностью в 66 процентов титул достанется "Ливерпулю".

Также сообщалось, что битва двух английских клубов в финале Лиги Европы вывела в Лигу чемпионов французский "Лион". Путевка в групповой этап Лиги чемпионов согласно рейтингу коэффициентов УЕФА отошла третьей команде Франции. Таким образом, "Лион" точно не станет соперником "Динамо" в квалификации турнира.

Как "Ливерпуль" громил "Барселону" на пути к финалу Лиги чемпионов:

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль

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СЭ

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