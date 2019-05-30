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Битва двух английских клубов в финале Лиги Европы вывела в Лигу чемпионов французский "Лион"

30 мая, 10:16

Путевка в групповой этап Лиги чемпионов согласно рейтингу коэффициентов УЕФА отошла третьей команде Франции

"Лион" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
"Лион" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Французский "Лион" стал участником группового этапа футбольной Лиги чемпионов следующего сезона благодаря победе лондонского "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы в Баку, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Финальная встреча Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" прошла в среду и завершилась со счетом 4:1 в пользу "синих". По регламенту УЕФА, победитель Лиги Европы получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов, но "Челси" уже обеспечил себе место на данной стадии турнира, заняв третье место в английской премьер-лиге. Таким образом, путевка в групповой этап Лиги чемпионов согласно рейтингу коэффициентов УЕФА отошла третьей команде Франции, которой является "Лион".

Ранее благодаря тому, что в финал Лиги чемпионов пробились "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", обеспечившие себе место в следующем розыгрыше турнира по итогам чемпионата Англии, прямую путевку в групповой этап получил чемпион Австрии "Зальцбург".

Обзор матча "Челси" – "Арсенал" – 4:1

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".

Также мы сообщали, что болельщики шокированы ужасными условиями жилья в Баку. Фанат из Лондона разместил фото ванной комнаты в съемной квартире.

Награждение победителей Лиги Европы:

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Тег Лига чемпионов, Лига Европы, Арсенал Лондон, Челси Лондон, Лион

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Сегодня|Спорт

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