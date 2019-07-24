Роналду одобрил: "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара
Португалец сдружился с бразильцем сдружился благодаря участию в совместных рекламных акциях
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, португалец и бразилец поддерживают хорошие отношения, которые укрепились в последнее время благодаря участию обоих в совместных рекламных акциях.
ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram
Роналду считает, что он смог бы отлично взаимодействовать с Неймаром на поле, а приход 27-летнего игрока парижан сделал бы "Ювентус" более конкурентоспособным в Лиге чемпионов. Кстати, вчера Неймар вместе с "ПСЖ" улетел в турне по Китаю.
Сам Неймар хочет вернуться в "Барселону". Однако из-за натянутых отношений между чемпионами Испании и Франции этот трансфер видится маловероятным. Поэтому окружение бразильца рассматривает другие варианты для продолжения карьеры форварда. Ожидается, что уже на этой неделе в Китае состоится встреча агента футболиста Пини Захави с представителями "Ювентуса".
Также сообщалось, что "ПСЖ" готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.
Как Криштиану Роналду проводил отпуск:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Роналду одобрил: "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
41-летний Буффон отразил три пенальти в послематчевой серии
Итальянский ветеран стал героем матча Международного кубка чемпионов
Соло Буффона: 41-летний вратарь прошел обряд посвящения в игроки "Ювентуса"
После годичного вояжа в Париж Джанлуиджи вернулся в туринский клуб
Бойкот отменяется: Неймар вместе с "ПСЖ" улетел в турне по Китаю
Бразильский нападающий вернулся в расположение команды, несмотря на угрозы
Ради покупки Неймара "Ювентус" готов пойти на огромные жертвы
В клубе планируют сделать дорогостоящий размен игроками