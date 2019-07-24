Роналду одобрил: "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара

Португалец сдружился с бразильцем сдружился благодаря участию в совместных рекламных акциях

Криштиану Роналду и Неймар. Фото: AFP

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, португалец и бразилец поддерживают хорошие отношения, которые укрепились в последнее время благодаря участию обоих в совместных рекламных акциях.

ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram

Роналду считает, что он смог бы отлично взаимодействовать с Неймаром на поле, а приход 27-летнего игрока парижан сделал бы "Ювентус" более конкурентоспособным в Лиге чемпионов. Кстати, вчера Неймар вместе с "ПСЖ" улетел в турне по Китаю.

Сам Неймар хочет вернуться в "Барселону". Однако из-за натянутых отношений между чемпионами Испании и Франции этот трансфер видится маловероятным. Поэтому окружение бразильца рассматривает другие варианты для продолжения карьеры форварда. Ожидается, что уже на этой неделе в Китае состоится встреча агента футболиста Пини Захави с представителями "Ювентуса".

Также сообщалось, что "ПСЖ" готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.

Как Криштиану Роналду проводил отпуск:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Роналду одобрил: "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"