ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

На этих выходных ожидаются матчи всех топ-четырех европейских чемпионатов. Комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов называет пятерку самых привлекательных матчей и делится своими прогнозами на них.

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"Тоттенхэм" – "МЮ"

Премьер-лига, пятница, 19 июня в 22:15, канал Setanta Sports Ukraine

онлайн "Тоттенхэм" – "МЮ" на segodnya.ua

Английский чемпионат также рестартовал, естественно, без зрителей. Встреча "шпор" и "манкунианцев" будет лобовой. Обе команды идут вне зоны Лиги чемпионов, но очень хотят попасть в самый престижный евротурнир. Собственно, если это им не удастся, сезон можно будет считать неудачным. Поэтому победа остро нужна обеим командам.

Добавляет принципиальности поединку персона Жозе Моуриньо, который мало чего смог добиться с "МЮ". Перед карантином его "Тоттенхэм" накопил шесть матчей в серии без побед. За это время "шпоры" успели вылететь из Кубка Англии, Лиги чемпионов и ухудшить свое положение в чемпионате. Зато за время вынужденной паузы восстановились травмированные Сиссоко, Сон и Кейн. Но кто из них набрал необходимую форму для выхода в основе, пока непонятно. Фойт и Танганга все еще в лазарете. А Деле Алли не сыграет из-за дисквалификации.

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"МЮ" шел на карантин, набрав ход и не проигрывая одиннадцать матчей кряду. В трех последних команда Сульшера побеждала крупно и не пропускала. Джонс и Фосу-Менса пропустят выезд в Лондон из-за травм, а Рэшфорд и Погба, наоборот, покинули лазарет и рвутся в бой.

ПРОГНОЗ. Матч обещает быть бескомпромиссным. Уверен, что обе забьют, думаю, также будет тотал "больше 2,5". А вот определить победителя не возьмусь. До карантина фаворитом были бы гости, а сейчас – все зависит от функционального состояния обеих команд.

"Севилья" – "Барселона"

Ла Лига, пятница, 19 июня в 23:00, канал "Футбол 1"

онлайн "Севилья" – "Барселона" на segodnya.ua

Андалуссийцы обыграли "Бетис" в дерби (2:0), но умудрились расписать ничью с "Леванте" (1:1). Они идут третьими и на позицию выше на засматриваются, там "Реал" опережает команду Лопетеги на 11 очков, но и упасть из зоны Лиги чемпионов не должны. Преимущество над пятым местом, где идет "Реал Сосьедад", в четыре очка. "Севилья" не проигрывает восемь матчей подряд. Правда, в этой серии аж пять ничьих. Но именно "рохибланкос" выглядят теми, кто может выставить подножку "Барселоне" в борьбе за чемпионство и немного подсобить их мадридскому конкуренту. Тем более, учитывая, что матч пройдет на "Рамон Санчес Писхуан", пускай и без зрителей.

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"Барселона" после рестарта сезона уничтожила "Мальорку" (4:0) и обыграла "Леганес" (2:0). Экстраординарного футбола каталонцы не продемонстрировали, но выглядели вполне уверенно. Их главная сложность – небольшой запас игроков при максимально насыщенном календаре. Поэтому Сетьен активно проводит ротацию от матча к матчу. Из травмированных – только Дембеле, к отсутствию которого привыкли и мы, и его команда.

ПРОГНОЗ. Думается, игра получится напряженной и боевой. В победу "Севильи" не верится, но на ничью наработать она вполне может. Хоть это и рискованный прогноз, более вероятный – обе команды забьют. Для любителей ощущений поострее – можно сделать ставку, что голов в обоих таймах не будет.

"Лейпциг" – "Боруссия" Д

Бундеслига, суббота, 20 июня в 16:30, канал "Футбол 1"

Дуэль за второе место чемпионата. "Быки" уступают "шмелям" как раз в три очка. В предыдущем туре они забили в течение трех минут в ворота "Фортуны", но умудрились за те же три минуты пропустить в концовке встречи и упустить победу (2:2). Тем не менее, команда Нагельсмана не проигрывает четырнадцать матчей кряду. Но каждую из четырех последних побед обязательно чередовала ничьими.

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"Боруссия" на прошлой неделе умудрилась проиграть "Майнцу" (0:2). Стабильности после карантина им откровенно не хватает. В последних турах они с трудом обыгрыли "Герту" и "Фортуну" без фирменного куража, лишь по 1:0. В их лазарете по-прежнему остаются Дауд, Загаду, Дилейни и Ройс.

ПРОГНОЗ. Матч с точки зрения зрелищности и тактического противостояния точно будет интересным. Ожидаем результативности – обе забьют и тотал "больше 2,5". В победу "Боруссии" не верится совершенно. В лучшем случае – ничья.

"Эвертон" – "Ливерпуль"

Премьер-лига, воскресенье, 21 июня в 21:00, канал Setanta Sports Ukraine

"Мерсисайдское дерби" всегда принципиальное и зрелищное. А сейчас, когда "Ливерпулю" до чемпионства остается две победы, а "Эвертон" все еще может пробиться в Лигу Европы, даже без зрителей будет серьезная битва. У "ирисок" за карантин не успел восстановиться Шнайдерлен, а после начала тренировок в лазарет угодили Уолкотт, Мина, Гбамен, Андре Гомеш и Делф. Они скоро вернутся, но в дерби не сыграют, а это серьезные потери и по количеству, и по качеству.

Всего команды играли между собой 234 раза. Преимущество ощутимо на стороне "красных – 94 победы при 74 ничьих и 66 победах "синих". Последняя встреча в декабре завершилась фееричным успехом команды Клоппа – 5:2. "Ливерпулю" важно, как можно скорее гарантировать себе чемпионство и чувствовать себя спокойно, ведь был риск, что сезон не возобновится и, несмотря на уверенное лидерство, они могли бы либо остаться без титула, либо получить его с некоторой недосказанностью – без доигровки. Что им, конечно же, ни к чему. Все лучшие в строю. Не помощники только Клайн, Окслейд-Чемберлен и Шачири.

ПРОГНОЗ. Да, Карло Анчелотти сильный и опытный тренер, но у него много кадровых потерь, а в соперниках – жаждущий побед сосед по городу. Забить голы вполне могут обе команды, результативность ожидаю не менее, чем тотал "больше 2,5 голов", да и победа гостей очень вероятна.

"Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид

Ла Лига, воскресенье, 21 июня в 23:00, канал "Футбол 1"

Один из главных матчей тура. "Реал Сосьедад" претендует на Лигу чемпионов, конкуренция за путевку велика и оступаться нельзя, даже в матче с грандом. А вне игры оказался капитан Ильярраменди. После рестарта сезона команда Альгуасиля обыграла "Эйбар" (2:1), расписала ничью с "Осасуной" (1:1) и вдруг проиграла "Алавесу" (0:2). В общем, стабильности им явно не хватает.

У мадридцев цель одна – догнать и перегнать "Барселону" в гонке за чемпионство. Не сыграют за них в стране басков травмированные Лукас Васкес, Начо, Мариано Диас и Лука Йович. Но все они, и будучи здоровыми, вряд ли бы попали в стартовый состав. Хотя ротация необходима, ведь всего за три дня до этого выезда "Реал" принимал "Валенсию" (3:0)

ПРОГНОЗ. "Сосьедад" не сдастся без боя. Возможно, встреча будет не слишком зрелищной, но точно интересной с тактической точки зрения. В этом плане "сливочные" посильнее, поэтому столичный "Реал" обязан побеждать, причем, очень вероятно, что всухую.

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