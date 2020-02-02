"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": онлайн матча Премьер-лиги

Жозе Моуринью против Пепа Гвардиолы – такая вывеска сегодняшнего матча дня в Англии! "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити" на стадионе "Хотспур Стэдиум", арбитр Майк Дин даст стартовый свисток в 18:30. Мы проводим онлайн матча "Тоттенхэм" – "МанСити" с яркими фото из Лондона, видео повторами и комментариями главных моментов игры.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити", действующий чемпион Премьер-лиги, в нынешнем сезоне почти безнадежно отстает от набравшего невероятный ход "Ливерпуля". На данный момент между командами 22 очка, правда, "Сити" в случае сегодняшней победы отрыв могут сократить до 19-ти очков. "Тоттенхэм" идет восьмым, и лондонскому клубу очень нужны очки в свете борьбы за попадание в еврокубки. Смотрите верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата Англии:

Интересно, что обе команды подходят к этому поединку после неудач. И если "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Саутгемптоном" в Кубке Англии, то "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:1) в Кубке английской лиги, но это минимальное поражение вывело команду в финал турнира. Смотрите яркие моменты того поединка в обзоре:

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": прогноз

Кто фаворит? Эксперты считают, что гости. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.55, тогда как ставку на успех "Тоттенхэма" можно сделать с котировкой 5.60, а на ничью – 4.70. Таким образом, аналитики букмекерских контор подсчитали такую вероятность исхода сегодняшнего матча: победа "Тоттенхэма" 17 процентов, ничья 21 процент, победа "МанСити" 62 процента.

Получат ли зрители удовольствие от игры? Букмекеры уверены, что да. Они считают, что с вероятностью в 63 процента сегодня будет забито три или даже больше гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.52, тогда как на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.55.

Кто же станет героем матча? Букмекеры опубликовали котировки на то, забьет ли тот или иной игрок гол. Посмотрим, кто фавориты в составе двух команд.

"Тоттенхэм":

Сон Хын-Мин – коэффициент на "забьет гол" 3.50, вероятность 27% Лукас Моура – 4.00, вероятность 23% Деле Алли – 4.25, вероятность 22%

"Манчестер Сити":

Серхио Агуэро – 1.87, вероятность 50% Рахим Стерлинг – 2.75, вероятность 34% Рияд Марез – 3.15, вероятность 30%

Серхио Агуэро – наиболее вероятный автор гола сегодня / Фото: Reuters

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": составы

"МанСити", за который выступает самый дорогой украинский футболист Александр Зинченко, является лидером мирового рейтинга клубов по трансферной стоимости их игроков. Все футболисты команды Гвардиолы оцениваются в внушительные 1,29 миллиарда евро. "Тоттенхэм" по этому показателю тоже в лидерах – седьмое место и 889 миллионов евро!

В составе хозяев сегодняшнего матча самый дорогостоящий – нападающий Гарри Кейн (150 млн евро), который сегодня не сыграет из-за травмы. Деле Алли стоит 90 миллионов, Сон Хын-Мин потянул на 80.

Самый дорогой футболист "Манчестер Сити" – вингер Рахим Стерлинг (160 миллионов). Кевин де Брюйне стоит 150 миллионов, Лерой Сане и Бернарду Силва – по 100. Для сравнения, все футболисты киевского "Динамо" оцениваются в 96 миллионов.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": где смотреть

В Украине матч "Тоттенхэм" – "МанСити" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, трансляция стартует за пять минут до начала поединка – в 18:25. Смотреть Сетанту можно в подписке на сервисе oll.tv.

Беларусь 5 (Беларусь)

Cosmote Sport 1 (Греция)

RMC Sport 1 (Франция)

S Sport 1 (Турция)

Sport 1 (Израиль)

Sport TV2 (Португалия)

SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)

Смотрите сюжет о тренировке Александра Зинченко и компании накануне матча с "Тоттенхэмом":

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