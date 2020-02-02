"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": прогноз на битву Моуринью и Гвардиолы в Премьер-лиге

"Манчестер Сити" победит с вероятностью в 62 процента, а Серхио Агуэро забьет гол - что букмекеры думают о матче дня в Премьер-лиге

Серхио Агуэро - наиболее вероятный автор гола сегодня / Фото: Reuters

Сегодня в английской Премьер-лиге "Тоттенхэм" Жозе Моуринью принимает "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Поединок в Лондоне начнется в 18:30, а смотреть "Тоттенхэм" – "МанСити" онлайн можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео.

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Эксперты считают, что гости – большие фавориты матча. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.55, тогда как ставку на победу "Тоттенхэма" можно сделать с котировкой 5.60, а на ничью – 4.70. Таким образом, аналитики букмекерских контор рассчитали такую вероятность исхода: победа "Тоттенхэма" 17 процентов, ничья 21 процент, победа "МанСити" 62 процента.

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Букмекеры также уверены, что сегодня будет много голов. Они считают, что с вероятностью в 63 процента будет забито три или даже больше мяча. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.52, тогда как на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.55.

Кроме того, букмекеры опубликовали котировки на то, забьет ли тот или иной игрок гол. Вот тройки фаворитов на то, чтобы стать героем матча:

"Тоттенхэм":

Сон Хын-Мин – коэффициент на "забьет гол" 3.50, вероятность 27% Лукас Моура – 4.00, вероятность 23% Деле Алли – 4.25, вероятность 22%

"Манчестер Сити":

Серхио Агуэро – 1.87, вероятность 50% Рахим Стерлинг – 2.75, вероятность 34% Рияд Марез – 3.15, вероятность 30%

Отметим, что обе команды продолжают борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с лидером чемпионата Германии "Лейпцигом", а "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом". А в последнем туре группового этапа "Манчестер Сити" на выезде разгромил загребское "Динамо" со счетом 4:1

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