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"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": где смотреть трансляцию

2 февраля, 17:06

Расписание трансляций матча команд Моуринью и Гвардиолы на ТВ и в интернете

Жозе Моуринью сегодня встретится с Пепом Гвардиолой

Жозе Моуринью сегодня встретится с Пепом Гвардиолой / Фото: Reuters

В Лондоне сегодня суперматч – встречаются "Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью и "Манчестер Сити", которым "рулит" Пеп Гвардиола и за который играет украинский футболист Александр Зинченко. Старт матча – в 18:30, онлайн "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео.

На территории Украины матч "Тоттенхэм" – "МанСити" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, трансляция стартует за пять минут до начала поединка – в 18:25. Смотреть Сетанту можно в подписке на сервисе oll.tv.

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Трансляции матча "Тоттенхэм" – "МанСити" на спутниковых каналах:

В тренде
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  • Беларусь 5 (Беларусь)
  • Cosmote Sport 1 (Греция)
  • RMC Sport 1 (Франция)
  • S Sport 1 (Турция)
  • Sport 1 (Израиль)
  • Sport TV2 (Португалия)
  • SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)

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Отметим, что обе команды продолжают борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с лидером чемпионата Германии "Лейпцигом", а "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом". А в последнем туре группового этапа "Манчестер Сити" на выезде разгромил загребское "Динамо" со счетом 4:1

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Источник: Сегодня|Спорт

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