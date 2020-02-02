"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": где смотреть трансляцию

Расписание трансляций матча команд Моуринью и Гвардиолы на ТВ и в интернете

Жозе Моуринью сегодня встретится с Пепом Гвардиолой / Фото: Reuters

В Лондоне сегодня суперматч – встречаются "Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью и "Манчестер Сити", которым "рулит" Пеп Гвардиола и за который играет украинский футболист Александр Зинченко. Старт матча – в 18:30, онлайн "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео.

На территории Украины матч "Тоттенхэм" – "МанСити" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, трансляция стартует за пять минут до начала поединка – в 18:25. Смотреть Сетанту можно в подписке на сервисе oll.tv.

Реклама

Трансляции матча "Тоттенхэм" – "МанСити" на спутниковых каналах:

Беларусь 5 (Беларусь)

Cosmote Sport 1 (Греция)

RMC Sport 1 (Франция)

S Sport 1 (Турция)

Sport 1 (Израиль)

Sport TV2 (Португалия)

SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)

Читайте также: "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" прогноз на матч

Отметим, что обе команды продолжают борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с лидером чемпионата Германии "Лейпцигом", а "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом". А в последнем туре группового этапа "Манчестер Сити" на выезде разгромил загребское "Динамо" со счетом 4:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама