"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": где смотреть трансляцию

В Лондоне сегодня суперматч – встречаются "Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуринью и "Манчестер Сити", которым "рулит" Пеп Гвардиола и за который играет украинский футболист Александр Зинченко. Старт матча – в 18:30, онлайн "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео.
На территории Украины матч "Тоттенхэм" – "МанСити" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, трансляция стартует за пять минут до начала поединка – в 18:25. Смотреть Сетанту можно в подписке на сервисе oll.tv.
Трансляции матча "Тоттенхэм" – "МанСити" на спутниковых каналах:
- Беларусь 5 (Беларусь)
- Cosmote Sport 1 (Греция)
- RMC Sport 1 (Франция)
- S Sport 1 (Турция)
- Sport 1 (Израиль)
- Sport TV2 (Португалия)
- SportKlub 1 (Хорватия, Черногория, Сербия, Словения)
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Отметим, что обе команды продолжают борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с лидером чемпионата Германии "Лейпцигом", а "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом". А в последнем туре группового этапа "Манчестер Сити" на выезде разгромил загребское "Динамо" со счетом 4:1
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