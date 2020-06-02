Трагедия в семье "Храброго сердца": сестра Гаттузо умерла после трех месяцев в реанимации

Тренер узнал о смерти родственницы во время тренировки

Сестра главного тренера итальянского "Наполи" Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась 2 июня, сообщает Football Italia. Причины смерти не уточняют, но известно, что 37-летняя женщина была госпитализирована еще в феврале и с тех пор находилась в реанимации. Отмечается, что сам Гаттузо узнал о трагедии во время тренировки команды. Ранее мы писали, что футболист из чемпионата Италии два месяца болел COVID-19 и даже не знал об этом

Одним из первых слова соболезнования Гаттузо выразил его бывший клуб "Милан", где Франческа долгое время работала секретарем.

"Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем с тобой и твоей семьей огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа", – говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее мы писали, что организаторы приготовили сумасшедший календарь для команд чемпионата Италии. Организаторы чемпионата Италии хотят успеть завершить сезон до 2 августа.

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Смотрите, как "Наполи" играл до карантина:

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