Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Трагедия в семье "Храброго сердца": сестра Гаттузо умерла после трех месяцев в реанимации

2 июня, 14:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тренер узнал о смерти родственницы во время тренировки

Сестра главного тренера итальянского "Наполи" Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась 2 июня, сообщает Football Italia. Причины смерти не уточняют, но известно, что 37-летняя женщина была госпитализирована еще в феврале и с тех пор находилась в реанимации. Отмечается, что сам Гаттузо узнал о трагедии во время тренировки команды. Ранее мы писали, что футболист из чемпионата Италии два месяца болел COVID-19 и даже не знал об этом

Одним из первых слова соболезнования Гаттузо выразил его бывший клуб "Милан", где Франческа долгое время работала секретарем.

"Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем с тобой и твоей семьей огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа", – говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее мы писали, что организаторы приготовили сумасшедший календарь для команд чемпионата Италии. Организаторы чемпионата Италии хотят успеть завершить сезон до 2 августа.

Реклама

Смотрите, как "Наполи" играл до карантина:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия чемпионат Италии Наполи Дженнаро Гаттузо

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять