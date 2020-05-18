Футболист два месяца болел коронавирусом и даже не знал об этом

Футболист был носителем опасного заболевания и даже не знал о своем заболевании

Защитник итальянской "Фиорентины" Мартин Касерес рассказал, что болел коронавирусом и даже не знал об этом. На данный момент 33-летний уругваец здоров. Ранее мы писали, что "Фиорентина" заявила о шести случаях заражения коронавирусом.

"Сам того не зная, я носил коронавирус в теле на протяжении 2 месяцев. Я почувствовал симптомы еще в период между 8 и 15 марта. Во время тренировок дома, я чувствовал, что в легких мне что-то мешает. Мне сказали сидеть дома и, что через 20 дней это пройдет. Вчерашний тест показал отрицательный результат, чувствую себя хорошо", – рассказал футболист в Instagram.

Мартин Касарес / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что итальянские клубы отказываются возобновлять тренировки: из-за чего бунт в Серии А. С протестом против лиги выступили "Милан", "Интер", "Лацио", "Наполи", "Фиорентина", "Кальяри", "Аталанта", "Верона", "Сампдория" и "Дженоа". Но проблема связана не с коронавирусом.

Напомним, что в Италии футболистам разрешили возобновить индивидуальные тренировки с 4 мая, а с 18 мая должны быть разрешены командные занятия. Ранее сообщалось, что в чемпионате Италии проголосовали за дату выхода из карантина. Дата возобновления сезона определена в соответствии с решениями правительства Италии.

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