Трансферная бомба: Азар в ближайшие дни станет игроком "Реала"

Бельгийский полузащитник станет третьим летним приобретением "Реала"

Эден Азар. Фото: AFP

Вингер "Челси" Эден Азар перейдет в "Реал", сообщает Marca. По информации источника, соглашение по трансферу бельгийца может быть достигнуто в ближайшие дни. Все три стороны сделки дали согласие на переход, который оценивается в 100 миллионов евро.

28-летний игрок "пенсионеров" станет третьим летним новичком на "Сантьяго Бернабеу" после Родриго Гоэша из "Сантоса" и Эдера Милитао из "Порту".

Азар был приоритетной трансферной целью для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана после его возвращения в команду. Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес дал обещание французскому наставнику заполучить игрока.

Напомним, сегодня команда Азара "Челси" проведет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Славии" из Праги. В первом матче лондонцы ан выезде обыграли чехов со счетом 1:0. Онлайн всех матчей Лиги Европы есть на нашем сайте.

Эден Азар – один из самых дорогих футболистов мира, по оценке transfermarkt он стоит 150 миллионов евро. Большая трансферная сумма прописана только напротив трех футболистов – Килиана Мбаппе (200 миллионов), Неймара (180) и Месси (160). Криштиану Роналду, к примеру, оценивают в 100 миллионов евро.

Ранее в марте стало известно, что "Реал" готов купить Эдена Азара за 115 миллионов евро. Футболист уже признался, что хотел бы поработать вместе с Зинедином Зиданом.

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