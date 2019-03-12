"Реал" готов купить Эдена Азара за 115 миллионов евро
Футболист уже признался, что хотел бы поработать вместе с Зиданом
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар может перейти в испанский "Реал" за 115 миллионов евро. Об этом сообщают английские СМИ. После возвращения в понедельник на пост главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, руководство клуба готово выложить значительную сумму за переход Азара. Отмечается, что возвращение Зидана может повлиять на выбор 28-летнего футболиста в пользу мадридской команды. Ранее Азар уже говорил, что хотел бы поработать с Зиданом.
Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе клуба из Лондона Азар стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка футбольной лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира – 2018 в составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзовую медаль.
В текущем сезоне "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает третье место, набрав 27 очков после 51 матча. "Челси" в турнирной таблице Английской премьер-лиги идет шестым, имея в активе 29 очков после 57 матчей.
Напомним, что сегодня будут сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы:
Фанаты "Реала" в Киеве на финале Лиги чемпионов-2018:
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