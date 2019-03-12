Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Реал" готов купить Эдена Азара за 115 миллионов евро

Сегодня, 15:43

Футболист уже признался, что хотел бы поработать вместе с Зиданом

Азар готов сменить Премьер-лигу на Примеру
Азар готов сменить Премьер-лигу на Примеру. Фото: AFP
"Реал" готов купить Эдена Азара за 115 миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b5/85b/5c87b585b8141.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b5/85b/5c87b585b8141.jpg Футбол Футболист уже признался, что хотел бы поработать вместе с Зиданом

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар может перейти в испанский "Реал" за 115 миллионов евро. Об этом сообщают английские СМИ. После возвращения в понедельник на пост главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, руководство клуба готово выложить значительную сумму за переход Азара. Отмечается, что возвращение Зидана может повлиять на выбор 28-летнего футболиста в пользу мадридской команды. Ранее Азар уже говорил, что хотел бы поработать с Зиданом.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе клуба из Лондона Азар стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка футбольной лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира – 2018 в составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзовую медаль.

В текущем сезоне "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает третье место, набрав 27 очков после 51 матча. "Челси" в турнирной таблице Английской премьер-лиги идет шестым, имея в активе 29 очков после 57 матчей.

Напомним, что сегодня будут сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы:

Фанаты "Реала" в Киеве на финале Лиги чемпионов-2018:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар

Вы сейчас просматриваете новость " "Реал" готов купить Эдена Азара за 115 миллионов евро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Газета.Ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде

Пенсионерам перед выборами единожды выплатят 2410 грн

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Меган Маркл отметила 8 марта выходом в смелом мини-платье

В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)
Загрузка...

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

Вчера, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

10 марта, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Победа номер 17: как Тарас Шелестюк избивал мексиканца Мартинеса

10 марта, 09:49

Бронзовый призер Олимпиады-2012 сохранил свой непобедимый статус, выиграв все раунды боя в Калифорнии

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

10 марта, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский