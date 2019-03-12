"Реал" готов купить Эдена Азара за 115 миллионов евро

Футболист уже признался, что хотел бы поработать вместе с Зиданом

Азар готов сменить Премьер-лигу на Примеру. Фото: AFP

"Реал" готов купить Эдена Азара за 115 миллионов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b5/85b/5c87b585b8141.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b5/85b/5c87b585b8141.jpg 2019-03-12T15:43:00+02:00 Футбол Футболист уже признался, что хотел бы поработать вместе с Зиданом

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар может перейти в испанский "Реал" за 115 миллионов евро. Об этом сообщают английские СМИ. После возвращения в понедельник на пост главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, руководство клуба готово выложить значительную сумму за переход Азара. Отмечается, что возвращение Зидана может повлиять на выбор 28-летнего футболиста в пользу мадридской команды. Ранее Азар уже говорил, что хотел бы поработать с Зиданом.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе клуба из Лондона Азар стал победителем Лиги Европы (2012/13), обладателем Кубка футбольной лиги (2014/15), двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17) и обладателем Кубка Англии (2017/18). На чемпионате мира – 2018 в составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзовую медаль.

В текущем сезоне "Реал" в турнирной таблице чемпионата Испании занимает третье место, набрав 27 очков после 51 матча. "Челси" в турнирной таблице Английской премьер-лиги идет шестым, имея в активе 29 очков после 57 матчей.

Напомним, что сегодня будут сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы:

Фанаты "Реала" в Киеве на финале Лиги чемпионов-2018:

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