Трансляция пресс-конференции Фонсеки и Майкона перед матчем "Хоффенхайм" – "Шахтер"
Поединок пятого тура Лиги чемпионов пройдет 27 ноября в Германии
Во вторник, 27 ноября, в Германии состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Местный "Хоффенхайм" принимает донецкий "Шахтер". Турнирная ситуация такова, что обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. о поражение лишит "Шахтер" даже выхода в Лигу Европы.
Накануне встречи пройдет обязательная пресс-конференция "горняков". На встречу с журналистами придут главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека и полузащитник Майкон.
Напомним, что в сентябре команды встречались в Харькове и поединок завершился вничью – 2:2.
ВИДЕО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ФОНСЕКИ И МАЙКОНА
Турнирное положения в группе
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2
|ЛИОН
|4
|1
|3
|0
|9-8
|6
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|0
|3
|1
|8-9
|3
|4
|ШАХТЕР
|4
|0
|2
|2
|4-13
|2
Оставшиеся матчи
27 ноября: "Хоффенхайм" – "Шахтер", "Лион" – "Манчестер Сити"
12 декабря: "Шахтер" – "Лион", "Манчестер Сити" – "Хоффенхайм"
Ранее мы давали мнение футбольного эксперта Сергея Морозова: "Шахтеру" стратегически выгоднее будет играть в Лиге Европы".
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