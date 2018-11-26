Трансляция пресс-конференции Фонсеки и Майкона перед матчем "Хоффенхайм" – "Шахтер"

Сегодня, 18:27

Поединок пятого тура Лиги чемпионов пройдет 27 ноября в Германии

Паулу Фонсека. Фото AFP
Паулу Фонсека. Фото AFP

Во вторник, 27 ноября, в Германии состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Местный "Хоффенхайм" принимает донецкий "Шахтер". Турнирная ситуация такова, что обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. о поражение лишит "Шахтер" даже выхода в Лигу Европы.

Накануне встречи пройдет обязательная пресс-конференция "горняков". На встречу с журналистами придут главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека и полузащитник Майкон. 

Напомним, что в сентябре команды встречались в Харькове и поединок завершился вничью – 2:2

ВИДЕО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ФОНСЕКИ И МАЙКОНА

Турнирное положения в группе

NКомандаИВНПМО
1   МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9
2   ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6
3   ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3
4   ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

Оставшиеся матчи

27 ноября: "Хоффенхайм" – "Шахтер", "Лион" – "Манчестер Сити"

12 декабря: "Шахтер" – "Лион", "Манчестер Сити" – "Хоффенхайм"

Ранее мы давали мнение футбольного эксперта Сергея Морозова: "Шахтеру" стратегически выгоднее будет играть в Лиге Европы".
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Хоффенхайм

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Сегодня|Спорт

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