Трансляция пресс-конференции Фонсеки и Майкона перед матчем "Хоффенхайм" – "Шахтер"

Во вторник, 27 ноября, в Германии состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Местный "Хоффенхайм" принимает донецкий "Шахтер". Турнирная ситуация такова, что обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. о поражение лишит "Шахтер" даже выхода в Лигу Европы.

Накануне встречи пройдет обязательная пресс-конференция "горняков". На встречу с журналистами придут главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека и полузащитник Майкон.

Напомним, что в сентябре команды встречались в Харькове и поединок завершился вничью – 2:2.

ВИДЕО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ФОНСЕКИ И МАЙКОНА

Турнирное положения в группе

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9 2 ЛИОН ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6 3 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3 4 ШАХТЕР ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

Оставшиеся матчи



27 ноября: "Хоффенхайм" – "Шахтер", "Лион" – "Манчестер Сити"

12 декабря: "Шахтер" – "Лион", "Манчестер Сити" – "Хоффенхайм"

Ранее мы давали мнение футбольного эксперта Сергея Морозова: "Шахтеру" стратегически выгоднее будет играть в Лиге Европы".