Травмированный Неймар на одной ноге поскакал к детям, чтобы "дать пять"
Самый дорогой футболист в мире восстанавливается после травмы и не может выходить на поле
Звездный бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар убрал костыли и на одной ноге поскакал к детям, чтобы "дать пять". Форвард медленно шел по подтрибунному помещению на костялых, когда увидел детей, которые выводят футболистов на поле. Неймар проскакал на одной ноге и каждому из ребят "отбил пять". Отметим, что самый дорогой футболист в истории (трансфер в "ПСЖ" обошелся в 222 миллиона евро) восстанавливается после травмы.
Ранее в матче со "Страсбуром" 23 января бразилец заработал рецидив травмы плюсневой кости правой стопы. Уже известно, что Неймар пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и вернется в строй не раньше апреля.
Напомним, что на днях Неймар на костылях расплакался на своем дне рождения и попросил в подарок новую кость. Произнося речь на мероприятии, футболист рассказал, переживает непростой период из-за травмы и хочет поскорее вернуться на поле.
По словам форварда, лучшим подарком на день рождения для него стала бы новая плюсневая кость. Также Неймар поблагодарил гостей, сказав, что их поддержка помогает ему справляться с проблемами. Отметим, что Неймар пригласил на празднование дня рождения около 500 человек.
Недавно журналисты рассекретили зарплату Неймара в "ПСЖ". Футболист получает более 100 тысяч евро в день. Базовый годовой оклад бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро, с бонусами – 57 миллионов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Травмированный Неймар на одной ноге поскакал к детям, чтобы "дать пять"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неймару не будут делать операцию, но матч с "МЮ" он пропустит
Бразильский форвард сломал плюсневую кость на ноге в матче Кубка Франции