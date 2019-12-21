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Тренер "Альбасете": "После скандала Зозуля стал еще сильнее"

21 декабря, 20:39

Наставник команды Романа Зозули доверяет украинскому форварду

Зозуля в "Альбасете"

Зозуля в "Альбасете" / Фото: Twitter

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Несмотря на недавний "нацистский" скандал, главный тренер испанского "Альбасете" продолжает доверять украинскому нападающему Роману Зозуле. В том числе Луис Мигель Рамис заявил, что игрок находится в хорошем расположении духа и готов помогать команде. Узнайте все подробности, почему Зозулю в Испании считают нацистом.

По словам тренера, инцидент с ультрас мадридского "Райо Вальекано" не оказал негативного влияния на Романа:

"Зозуля в полном порядке. Ему нужно пережить это все дома с детьми и семьей. Я вижу, что он голодный до игры и хочет помочь команде. Я не заметил в нем никаких признаков слабости или эмоционального упадка. Он не изменился, а, вероятно, стал еще сильнее после этих событий".

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В субботу "Альбасете" принимал дома "Эльче" и уступил 0:1. Украинский нападающий вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч, но отличиться ни ему, ни кому-либо из его партнеров не удалось. Команда Зозули занимает 12-е место во втором по силе испанском дивизионе.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины в выездном матче с румынами

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Источник: isport.ua

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