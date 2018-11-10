Тренер английского клуба назвал футболиста из Лондона киллером

Сегодня, 15:10

Маурисио Почеттино рассказал о форварде "Тоттенхэма" Кейне

Гарри Кейн забил два гола ПСВ в Лиге чемпионов. Фото AFP
Гарри Кейн забил два гола ПСВ в Лиге чемпионов. Фото AFP

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после матча Лиги чемпионов с ПСВ, в котором его команда не без труда ушла от поражения и сама вырвала победу ближе к финальному свистку, охарактеризовал автора двух голов в той игре Гарри Кейна. В ближайшем туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" сегодня вечером сыграет в гостях с "Кристал Пэлас".

"Гарри – настоящий киллер. Он делает все, чтобы прикончить вратаря, – сказал Почеттино Sky Sports. – Он очень хочет забивать голы. Но порой это желание оборачивается против него, если ему не удается отличиться. Ему нужно быть свободнее в этом отношении и перестать зацикливаться на забитых мячах. Он становится более зрелым игроком. Я не удивлен его бомбардирскими достижениями. Он настолько целеустремленно работает на тренировках, что мне приходится его останавливать".

Напомним, что в четырех предыдущих сезонах чемпионата Англии Кейн, которому сейчас только 25 лет, забивал не менее 20 мячей, а в прошлом наколотил 30. С учетом всех официальных турниров он забил за "Тоттенхэм" 150 голов. Кейн – двукратный обладатель "Золотой бутсы" английской Премьер-лиги и обладатель "Золотой бутсы" чемпионата мира 2018 года. Очень ценный футболист.
Тоттенхэм, Маурисио Почеттино, Гарри Кейн

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Источник:

Sky Sports

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