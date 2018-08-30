Тренер "Арсенала" запретил футболистам пить фруктовый сок

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери принял решение запретить своим футболистам пить фруктовый сок. Таким образом, испанский специалист еще более ужесточил диету для игроков.

Ранее при Арсене Венгере футболистам лондонской команды запрещалось употреблять картошку, кетчуп и шоколадные батончики.

Эмери считает, что концентрат фруктaов содержит слишком много сахара, поэтому дал совет своим подопечным употреблять обычную воду, сообщает Mirror. Также наставник "канониров" ввел более интенсивные тренировки между матчами и персональные занятия с футболистами.

После трех туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав всего три очка, победив на своем поле "Вест Хэм Юнайтед" (3:1).

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