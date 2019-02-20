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Тренер "Айнтрахта": "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет"

Сегодня, 20:30

А игрок немецкого клуба надеется на поддержку болельщиков

Ади Хюттер
Ади Хюттер. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тренер "Айнтрахта": "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9c/833/5c6d9c833c43d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9c/833/5c6d9c833c43d.jpg Футбол А игрок немецкого клуба надеется на поддержку болельщиков

Накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между немецким "Айнтрахтом" и донецким "Шахтером" на вопросы журналистов ответили наставник немецкой команды Ади Хютте и полузащитник Макото Хасебе. Напомним, в первом матче "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в Харькове со счетом 2:2. "Горняки" уже на 10-й минуте остались в меньшинстве, но сумели уйти от поражения.

"Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет. Мы в нокаут-раунде, что и определяет важность поединка. Мы не можем просто бежать вперед и забивать голы. "Шахтер" очень хорошо использует свои моменты, и стоит помнить об этом. Завтра нам не нужно показывать красивую игру, а нужно пройти в следующий раунд.

Желсона Фернандеса, вероятно, в четверг на поле не будет. Себастьян Роде и Давид Абрахам сохраняют шансы сыграть", – поделился с журналистами Хюттер.

Футболист "Айнтрахта" признал, что "Шахтер" – команда топ-уровня, но в завтрашнем поединке он рассчитывает на "двенадцатого игрока".

"Шахтер" – топ-команда, мы заметили это в первом матче. Но теперь встречаемся дома и действительно стремимся пройти в следующий раунд. Завтра нас поддержит "двенадцатый игрок", настроение будет фантастическим, и мы хотим этим воспользоваться", – заключил Хесебе.

Ранее мы писали, что вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как они с женой выбирали имя для своего четвертого ребенка.

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Тег Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт, Адольф Хюттер

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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