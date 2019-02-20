Тренер "Айнтрахта": "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет"

А игрок немецкого клуба надеется на поддержку болельщиков

Ади Хюттер. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тренер "Айнтрахта": "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9c/833/5c6d9c833c43d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9c/833/5c6d9c833c43d.jpg 2019-02-20T20:30:12+02:00 Футбол А игрок немецкого клуба надеется на поддержку болельщиков

Накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между немецким "Айнтрахтом" и донецким "Шахтером" на вопросы журналистов ответили наставник немецкой команды Ади Хютте и полузащитник Макото Хасебе. Напомним, в первом матче "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в Харькове со счетом 2:2. "Горняки" уже на 10-й минуте остались в меньшинстве, но сумели уйти от поражения.

"Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет. Мы в нокаут-раунде, что и определяет важность поединка. Мы не можем просто бежать вперед и забивать голы. "Шахтер" очень хорошо использует свои моменты, и стоит помнить об этом. Завтра нам не нужно показывать красивую игру, а нужно пройти в следующий раунд. Желсона Фернандеса, вероятно, в четверг на поле не будет. Себастьян Роде и Давид Абрахам сохраняют шансы сыграть", – поделился с журналистами Хюттер.

Футболист "Айнтрахта" признал, что "Шахтер" – команда топ-уровня, но в завтрашнем поединке он рассчитывает на "двенадцатого игрока".

"Шахтер" – топ-команда, мы заметили это в первом матче. Но теперь встречаемся дома и действительно стремимся пройти в следующий раунд. Завтра нас поддержит "двенадцатый игрок", настроение будет фантастическим, и мы хотим этим воспользоваться", – заключил Хесебе.

Ранее мы писали, что вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как они с женой выбирали имя для своего четвертого ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тренер "Айнтрахта": "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.